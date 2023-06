Ángela Aguilar presume su figura en un minivestido ideal para salir en una noche de verano

Ángela Aguilar es una de las artistas femeninas mexicanas con más reconocimiento internacional en la actualidad. El talento y la belleza de la hija de Pepe Aguilar cautiva a millones de personas que siguen su carrera y sus redes sociales.

La joven de 20 años acostumbra a constantemente compartir lo que está haciendo con sus 9,1 millones de seguidores en Instagram.

La integrante menor de la ‘Dinastía Aguilar’ se ha vuelto toda una inspiración para las jóvenes en materia de moda pues en sus publicaciones se caracteriza por mostrar un estilo elegante y al mismo tiempo atrevido.

Un minivestido para el verano

Hace unas horas la intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’ compartió en sus historias de Instagram un look para salir con amigos en una noche de verano.

El vestuario que ya está causando sensación en redes sociales está compuesto por un minivestido negro ajustado que dejaba a la vista las piernas esbeltas que se gasta y la cintura que se gasta Ángela.

Además, llevaba una elegante chaqueta de lentejuelas plateadas, zapatos negros puntiagudos y de tacón alto, en contraste con sus labios como de costumbre rojos y una mini cartera en el mismo tono.

Ángela Aguilar aparece en el video en el que aparece con el atrevido vestido junto al DJ Steve Aoki con quien acaba de estrenar ‘Invítame A Un Café’.

Insta Story vía @angela_aguilar_

El estreno de la canción

La colaboración de los dos artistas en la que fusionan la canción ‘La Gata Bajo La Lluvia’ de Rocío Durcal con los estilos de ‘La Princesa del Regional Mexicano’ y el DJ ya se puede disfrutar en las diversas plataformas digitales de música.

“Lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. ¡Ay! amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte”, se escucha cantar a la joven en el videoclip que ya cuenta con diversas reacciones de fans en YouTube.

Entre los comentarios que les han dejado se puede leer: “La verdad está mil veces mejor de lo que esperaba ❤ La ventaja de no dejarse llevar de Internet y tener opinión y voz propia ❤❤❤ A disfrutar este TEMAZO”; “Me encanta que Ángela puede cantar cualquier género y le queda 😍😍😍”; “La gata bajo la lluvia con un aire de frescura y jovialidad que te invita a tomar una muy buena taza de café!!! Bravooo Ángela!!!!” y “Ángela Aguilar demostrando lo versátil que es. De verdad que ella puede cantar lo que le plazca y lograr que suene INCREÍBLE!!!!”

