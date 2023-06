Eddie Hearn está encantado con la idea de una pelea entre David Benavídez y Dmitry Bivol

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, está encantado con la idea de un enfrentamiento entre David Benavídez y Dmitry Bivol, por lo que podría proponerle al equipo del Monstruo Mexicano una pelea con el ruso.

En una entrevista con Fight Hype, Hearn expresó que Benavídez vs. Bivol sería una gran pelea por el tamaño del mexoamericano y porque cree que en 175 libras se desempeñaría mucho mejor que en las 168, su actual categoría.

“Gran pelea, gran pelea. Benavídez puede ser aún mejor en 175 libras, porque es un 168 grande. Me encantaría hablar con David Benavídez (sobre una pelea con Bivol). No sé cuál sea su posición con Sampson (Lewkowicz, co-promotor de Benavídez) y esas personas, pero tenemos algunas peleas que pueden ser grandes para él. Estoy seguro de que ellos también las tienen, pero ya veremos. Me encanta una pelea de David Benavídez contra Bivol”, declaró.

Cabe destacar que José Benavídez Sr., padre y entrenador del Monstruo Mexicano, afirmó que también le gustaría una pelea entre su hijo y Dmitry Bivol porque, en su opinión, se vendería como “la venganza de los mexicanos”, ya que el ruso venció a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

“Me encantaría hacer la venganza contra Bivol. Bivol es el asesino mexicano ahora, a mis ojos. Él jodió a Canelo, jodió a Zurdo Ramírez. Así que imagínense si pelea contra David (Benavídez). Esa es una pelea más grande que Canelo, para ser honesto. El título me encantaría para esa pelea (entre Benavídez y Bivol) sería ‘La venganza de los mexicanos’ o algo así. Imagínate si también le gana a David. Pero también, si vencemos a Bivol, eso también nos coloca en un lugar más grande y mejor. Exacto y ni siquiera tuvimos que enfrentar a Canelo. A la mie*** Canelo. Creo que deberíamos subir y pelear en 175 contra Bivol”, indicó en una entrevista a MillCity Boxing.

Dmitry Bivol quería la revancha con Canelo Álvarez en septiembre y ahora se encuentra sin rival. Foto: Patrick T. FALLON /AFP via Getty Images.

Asimismo, tanto Benavídez como Bivol se encuentran en estos momentos sin una pelea programada, ya que ambos estaban buscando cerrar una pelea con Canelo Álvarez, pero el tapatío al parecer se enfrentará a Jermall Charlo en septiembre. Ahora, el mexoamericano ha mostrado interés en un duelo con Jaime Munguía, mientras que el ruso quiere medir fuerzas con Artur Beterbiev. Habrá que esperar para saber si este combate podrá ser una realidad en el futuro próximo.

David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés. Por su parte, Dmitry Bivol es monarca del peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

