Chris Noth afirma sentirse menospreciado por el elenco de ‘Sex and the City’ 

El actor estadounidense Chris Noth reveló que se siente “menospreciado” por algunos de sus compañeros de “Sex and the City“, a raíz de un par de acusaciones en su contra.

Noth se ha sentido rechazado por Sarah Jessica Parker y algunos coprotagonistas tras diversas acusaciones de agresión sexual en 2021 presuntamente perpetradas por el actor.

Al actor se le conoce por su personaje especial de Mr. Big en la reconocida serie de televisión y su spin off, And Just Like That.

Incluso es de los que piensa que todo el elenco le debe una disculpa tras no apoyarle en el proceso.

Según le reveló una fuente al sitio de noticias Radaroinle, “No está invitado a sus fiestas. No recibe tarjetas de felicitación ni textos de feliz cumpleaños. Él se pregunta por qué Sarah Jessica Parker y su grupo continúan dejándolo afuera”.

Lo que dijo el actor

Noth, de 68 años de edad, está acusado de agredir sexualmente a varias mujeres, solo unos días después de la nueva versión de Sex and the City, And Just Like That, pero el actor ha negado las acusaciones.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, declaró el actor en un comunicado en diciembre de 2021, y agregó: “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días, pero ‘no siempre significa no’, es una línea que jamás crucé con ellas”.

“Estos encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar de dónde y por qué aparece esto ahora, pero lo único que sí sé es: no agredí a estas dos mujeres”, advirtió el actor de Sex and the City.

Y las consecuencias

Luego de negar de todo lo que se le acusa, el actor fue sacado del programa The Equalizer y también lo despidieron de su agencia, A3 Artist, en medio de la situación.

El personaje de Noth falleció en lo que fue el primer capítulo de And Just Like That y tas revelarse las acusaciones, se eliminó su cameo programado en el episodio final de esta primera temporada.

No tardó mucho tiempo desde que salieron las acusaciones para que Parker y algunos protagonistas como Nixon y Davis hablaran sobre las acusaciones contra Noth en un comunicado.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, se puede leer en su comunicado. “Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias”, dijeron. “Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y los felicitamos por ello”.

