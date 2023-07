Estas son las 5 celebridades con las fortunas más grandes

En el mundo del arte y entretenimiento, las celebridades han logrado labrar una alta fortuna. A continuación te presentamos una lista de las 10 personas y las cifras de patrimonio más alta que acumulan los famosos, según el sitio Celebrity Net Worth:

George Lucas

El cineasta creador de la saga de ‘Star Wars’ encabeza lista porque posee una fortuna valorada en $10 billones de dólares.

Lucas aumentó su patrimonio por su éxito de las películas, las cuales han recaudado más de $12 mil millones de dólares en taquilla.

El director George Lucas presenta la película “Star Wars – Episodio IV: Una nueva esperanza” en la celebración del 40 aniversario de AFI presentada por Target celebrada en Arclight Cinemas el 3 de octubre de 2007 en Hollywood, California. (David Livingston/Getty Images for AFI)

Steven Spielberg

El cineasta creador de E.T., Jurassic Park y Tiburon posee el segundo puesto de la lista, ya que recibe un ingreso anual de $150 millones de dólares por sus películas. Además, es considerado el cineasta con mayor éxito comercial del mundo.

Steven Spielberg aparece en el escenario durante la Ceremonia de Apertura del 66º Festival Anual de Cine de Cannes en el Palais des Festivals el 15 de mayo de 2013 en Cannes, Francia. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Oprah Winfrey

Oprah es la primera mujer de esta lista, porque la conductora y productora de programas de televisión consta de un patrimonio de $3.5 billones de dólares, llevándose el título de “magnate de los medios”. También, es autora de varios libros y filántropa.

Oprah Winfrey habla durante la gira Vision: Your Life in Focus Tour 2020 de Oprah presentada por WW (Weight Watchers Reimagined) en el Chase Center el 22 de febrero de 2020 en San Francisco, California. (Steve Jennings/Getty Images)

Jami Gertz

La actriz que se popularizó por su trabajo en “The Lost Boys”, “Quicksilver” y “Less Than Zero” tiene una fortuna de $3 billones de dólares.

A su vez, Gertz es dueña de los Atlanta Hawks, un equipo de basquetbol, y está casada con el multimillonario estadounidense Tony Ressler.

Jami Gertz asiste a Hawks Means Business Chat en asociación con ‘What Men Want’ en State Farm Arena el 19 de enero de 2019 en Atlanta, Georgia. Marcus Ingram/Getty Images for Paramount Pictures)

Rihanna

La mundialmente famosa cantante, quien ha construido una carrera de diseñadora y empresaria, ha amasado una fortuna de $1.7 billones de dólares.

Exclusivamente con su línea de maquillaje, Fenty Beauty, generó $100 millones de dólares al año junto a la maca de lujo LVMH.

Rihanna asiste al estreno europeo de “Valerian y la ciudad de los mil planetas” en Cineworld Leicester Square el 24 de julio de 2017 en Londres, Inglaterra. (Tim P. Whitby/Getty Images)

Kim Kardashian

La socialité Kim Kardashian posee una fortuna de $1,4 billones de dólares, gracias a su herencia familiar y el reality show “Keeping Up With the Kardashians”, además posee una empresa de ropa, cosméticos y aplicaciones de teléfonos.

Kim Kardashian asiste al lanzamiento de KKW Beauty en ULTA Beauty el 24 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for ULTA Beauty / KKW Beauty)

Seguir leyendo: