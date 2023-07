Devin Haney es arrestado en Los Ángeles por posesión de arma oculta en su automóvil

Devin Haney, campeón mundial indiscutible de peso ligero, fue arrestado este jueves por la madrugada en Hollywood, Los Ángeles, durante una parada de tráfico de rutina en la que se encontró una arma de fuego en su automóvil y posteriormente puesto en libertad bajo fianza.

De acuerdo con el informe de TMZ, Haney, quien no iba conduciendo, fue detenido debido a un cambio de carril inseguro y por no usar una señal de giro. Al revisar el vehículo la policía encontró una pistola semiautomática debajo del asiento del conductor.

Como ningún pasajero reclamó la propiedad de la pistola y el automóvil está a nombre del pugilista, lo arrestaron y fue fichado por posesión de arma oculta. Los registros de la cárcel muestran que Haney fue liberado a las 8:12 am del jueves con una fianza de $35,000 dólares y deberá presentarse en la corte para una audiencia sobre el asunto el próximo mes.

Devin Haney defendió su campeonato indiscutido frente a Vasyl Lomachenko en Las Vegas el pasado mes de mayo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Devin Haney podría enfrentar a Teófimo López

Tras salir de su corto retiro y mantener su título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Teófimo López retó a Devin Haney a una pelea para defender su faja, desafío que aceptó el campeón indiscutido de las 135 libras.

“Yo, Devin Haney. Ya que fuiste tan rápido en saltar a la mezcla por mi cinturón de campeonato de la OMB, hagamos que la pelea suceda para que el mundo pueda ver quién está en esa acción. (Y) no, no estarás en el lado A. ¡También tengo el título de rey de la división! ¡Así que no huyas! Per**”, dijo López en una publicación en Twitter.

“Vamos a hacerlo“, respondió Haney de inmediato en la misma red social. Ahora se desconoce si el arresto y las consecuencias que este pueda tener impidan la realización de este gran enfrentamiento para el boxeo.

Devin Haney, de 24 años, amplió su récord invicto a 30 victorias, 15 de ellas por nocaut, tras vencer a Vasyl Lomachenko el pasado mes de mayo y defender con éxito el campeonato indiscutido de las 135 libras. Por su parte, Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

