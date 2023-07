¿Chiquis Rivera estrena canción con Peso Pluma? Esto dijo la hija de Jenny Rivera

Medio mundo quiere grabar una colaboración con Peso Pluma, y una de las que acaba de alzar la mano sin duda es Chiquis Rivera, quien de plano aseguró que está más que puesta para tener una canción con el artista éxito del momento.

Pues el famoso Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se ha convertido en una sensación gracias a las canciones escritas por otros artistas, entre ellos su primo, con quien se le vio hace poco discutiendo, pero todavía no se conoce el motivo.

Ante toda esta euforia que ha desatado el cantante de Corridos Tumbados, la hija mayor de Jenni Rivera dio a conocer que es gran fan del mexicano y no descartó la posibilidad de una colaboración juntos.

La intérprete de “Abeja Reina” dio a conocer en una charla que tuvo con el famoso matutino de TV Azteca “Venga La Alegría Fin de Semana”, que estaría más que encantada de tener una melodía junto al cantante tapatío.

Por el momento Chiquis se encuentra de gira con su “Abeja Reina Tour”, en donde no sólo ha mostrado sus exitosas canciones, también vestuarios de ensueño, que las fans han empezado a copiarle.

En este show de TV Azteca, recordó a su madre, y a la vez dio más detalles de su compromiso y también presumió su orgullo por el talento mexicano, incluyendo el de Peso Pluma.

Durante la plática, los mismos del show matutino le aseguraron que están rezando a La Gran Señora, Jenni Rivera, para que se haga realidad una colaboración entre ella y “doble P”.

Algo que la también empresaria tomó con mucho entusiasmo, pues confesó que para ella es una de sus principales metas en la industria.

Y por ello no dudó en dar detalles de si esto sería o no una realidad. Pues ella es parte de una larga lista de famosos que buscan este dueto.

Además de que se ha declarado fanática de esta nueva variante del regional mexicano y, por supuesto, del joven de 24 años.

“A mí me encantaría, yo sé que ahorita él está muy ocupado y me da mucho gusto, me da mucho orgullo. Orgullo mexicano que le esté yendo tan bien”

CHIQUIS RIVERA