Chiquis Rivera calentó con cacheteros la final de la Copa de Oro de la Concacaf 2023

Akon, Adriel Favela, Lasso, Chiquis Rivera y Oriana Sabatini fueron los encargados de darle clausura a la al final de la Copa de Oro de la Concacaf 2003 del SoFi Stadium en Inglewood, Los Ángeles, donde ganó México. Ahí la hija de Jenni Rivera salió con unos cacheteros de cuero y botas altas hasta la rodilla, mostrando los muslos hasta arriba y tumbándole a la quijada a un gentío. Juntos interpretaron el tema “No Es Solo un Juego”. El cantante venezolano Lasso se presentó junto a Akon, Adriel Favela, Oriana Sabatini y Chiquis Rivera, para interpretar el himno oficial de la Copa de Oro 2023 Concacaf, titulado “No es sólo un juego”, en el SoFi Stadium de EE.UU.#VIVOplay por: https://t.co/Mxe6k4uAoF pic.twitter.com/F7G5u63ZQy — VIVOplay (@vivoplaynet) July 17, 2023

Ayer 16 de julio fue la final de la Copa de Oro en México entre la selección del país azteca y Panamá, dando como resultado de dando como ganadores a los primeros, por supuesto Chiquis Rivera no ocultó su emoción por el resultado, amen de dar un show a la altura de las grandes artistas. Esto, sin mencionar que dejó su nueva y delgada figura a la vista, la cual recibió no pocos piropos sociales.

“Eres tan grande como tu mami. Dios no deja a sus hijos en vergüenza y las personas que te han juzgado están viendo la mejor versión de ti. Dios te Bendiga”, “Todos tus logros son nuestros. Estamos tan orgullosos de ti mi reina hermosa”. “Te amamos Janney. Nos inspiras” y “La rompieron mi nalgonaaaaa te amooooo” y “Te amo y estoy orgullosa de ti”, dijeron los más fieles fans de la cantante de regional mexicano.

A pesar de que muchos estamos convencidos de que fue una excelente representación de los artistas hispanos, a muchos de ellos se le criticó el hecho de haber usado playback. Cosa que se estila en este tipo de eventos masivos donde, por más buen sonido que se tenga, la magnitud del venue y la cantidad de gente, a veces complican que se pueda cantar en vivo.

Sin embargo, muchos de los fans de la Abeja Reina e intérprete de El Honor se lo dejaron saber también a través de la sección de comentarios de su cuenta de Instagram. Muchos de ellos no se mostraron complacidos con la presentación.

Chiquis Rivera es acusada de playback durante su presentación en la Copa de Oro https://t.co/PPeZtVYywj— El Diario Nueva York (@eldiariony) July 17, 2023

“Tú ni cantas tú solo fuiste a exhibirte, que es lo único que sabes hacer”, “Chiquis nada que hacer ahí una colgada más, sorry, pero ni siquiera cantaron”, “Debería haber sido una buena actuación si en realidad fuera en vivo y no la reproducción feliz” y “Todos estaban abriendo para la Copa de Oro, pero no fue en vivo”, fueron parte de las duras críticas que recibieron los artistas.

Aun así, los comentarios positivos son mayores y la representación de la mujer latina quedó en evidencia a través de Chiquis Rivera y de Oriana Sabatini, hija de Osvaldo Sabatini y la modelo y actriz venezolana Catherine Fulop. Misma que tiene rato caminando en la industria musical. Desde aquí les aplaudimos a todos el show que dieron en la final de la Copa Oro de la Concacaf 2023 desde Los Ángeles, California. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

