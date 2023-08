Yuri hace confesiones de Luis Miguel y Alicia Machado dice que son ‘hermanas’ por los amoríos

El nuevo reality show de Canela TV que ya les habíamos anunciado aquí en La Opinión, “Secretos de Las Indomables“, no ha comenzado y ya ha lanzado unos bombazos que pusieron a temblar a todos. Incluso a los que nada que tienen que ver con Luis Miguel y sus amoríos con Alicia Machado, Yuri y Patricia Manterola. Secreto de Las Indomables por Canela TV. Foto: Enrique Sapene/Waves Productions.

Pues resulta que en la promoción del show de televisión Yuri y Alicia Machado han hecho unas confesiones del propio Sol de México acerca de la rivalidad que tenían en ese momento Paulina Rubio y Patricia Manterola. Como para aquel entonces, era la gran época de estas cantantes del Pop y actrices, era todo un escándalo. Recordemos que para este momento tampoco existían las redes sociales, entonces hay muchos detalles que están por ahí sin conocerse, que seguramente ahora se harán más virales a través de las pantallas de Canela TV en Secreto de Las Indomables.

A Yuri, Alicia Machado y a Patricia Manterola las acompañarán Ninel Conde, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera. En esta escena de las confesiones de Luis Miguel, se ven sentadas en una mesa escuchando con atención a Yuri. “Esta va para Paty (Manterola). ¿Se acuerdan de los Premios Eres?… Resulta que estamos en una discoteca… Y resulta que estaba Luis Miguel…”.

Alicia Machado le hace comentario chistoso a Yuri por Luis Miguel

Antes de que Yuri terminara de contar la anécdota, la ex Miss Universo recordó a las presentes que ella también tuvo un romance con el intérprete de La Incondicional y Por Debajo de La Mesa hizo un comentario que refleja una supuesta hermandad entre ella y la intérprete de El Triste por, de cierta forma, “compartir novios”.

Yuri siguió y dijo: “Luis Miguel estaba con esta muñeca (refiriéndose a Patricia Manterola. Pero yo no venía sola. Yo estaba con la Chica Dorada, Paulina Rubio… Zaz! y entonces yo veo a Mickey y me jalan: ” Ay vamos a saludarlo … Mira con quiéN está sentado. Con la Manterola…. Zaz, mana y ¿qué vamos a hacer? .. Vamos a sacar a la Manterola de ahí..”, cuenta la también ex e Luis Miguel pero no queda claro aún a quién se refería.

Acerca de Alicia Machado, Yuri y demás estrellas femeninas en el show de Canela TV

Como sabes, Secretos de Las Indomables está por arrancar. Este reality reúne a personalidades latinas conocidas por su espíritu indomable: Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera, y se estrenará el 17 de agosto. Junto a las Indomables, la audiencia podrá sentirse como parte del grupo viviendo de cerca las historias que cuentan revelando secretos nunca antes dichos y, para celebrar su llegada, queremos compartir este emocionante vídeo donde puedes ver un avance de la interacción entre las Indomables donde comparten un poco de lo que tienen en común cuando se trata del querido “Sol de México”.

La app de Canela.TV es gratis y en español. Son 10 episodios que estarán disponibles semanalmente. El show se grabó en Tulum, México, y compartirán experiencias y momentos inesperados en una casa impresionante en este paraíso tropical. Durante la serie, se revelarán muchos de los secretos que las han convertido en las reconocidas indomables que son hoy en día.

Por supuesto, el drama, las discusiones, el talento, los momentos de risa y de dolor también se harán presente. La serie es una producción de Canela Media en asociación con Enrique Sapene y Rubén Consuegra, de River Waves Productions.

