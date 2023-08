Óscar Valdez predice que se avecina una guerra con el Vaquero Navarrete: “Se está acercando”

Óscar Valdez aseguró que está motivado para la pelea con Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y predijo que se avecina una guerra el 12 de agosto en el Desert Diamond Arena en Arizona, duelo en el que intentará conquistar el cinturón de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en manos de su compatriota.

En declaraciones a los medios después de una sesión de entrenamiento en Lake Tahoe, Valdez expresó que la gente está entusiasmada con la pelea con el Vaquero Navarrete y que se siente bendecido de tener nuevamente la oportunidad de intentar coronarse campeón mundial de tres divisiones.

“Estoy más motivado para esta pelea que para cualquier otra pelea en la que haya estado. La gente está entusiasmada con esta pelea. Dondequiera que voy, recibo la misma pregunta: ‘¿Cuándo vas a pelear contra Vaquero?’ Y eso es porque todos sabemos que se avecina una guerra”, dijo.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete defenderá por primera vez su faja de peso ligero junior de la OMB. Foto: Michael Owens/Getty Images.

“Estoy emocionado. Se está acercando. Es una de las peleas más importantes de mi carrera porque significa todo para mí volver y ganar ese título. Me siento bendecido de tener esta oportunidad y la aprovecho todos los días para poder cumplir mi sueño”, añadió.

Sobre el enfrentamiento, Óscar Valdez explicó que el Vaquero Navarrete tiene un estilo torpe porque no es el típico peleador que lanza golpes directos, pero que están tratando de imitar su estrategia.

“Todos sabemos que Navarrete tiene un estilo torpe. Es posible que no tengamos el combate perfecto que pueda emular su estilo. Pero tratamos de imitarlo en el trabajo manual y la estrategia. No es el típico peleador que lanza golpes directos”, comentó.

Por su parte, hace pocos días, el Vaquero Navarrete le lanzó una advertencia a Valdez y afirmó que una victoria sobre su rival impulsaría su carrera de manera importante porque será una pelea icónica entre mexicanos.

“Él dice que me va a arrancar la cabeza, pero veamos a quién le arrancan la cabeza primero. Veamos qué tiene para ofrecer Valdez. (…) Ganar esta pelea impulsaría mi carrera de manera importante. En lo personal me sentiría completo. Lo que ha faltado en mi carrera es precisamente una victoria ante alguien como Valdez. Me llenaría de orgullo ser parte de una pelea tan icónica entre mexicanos y salir victorioso”, declaró tras una sesión de entrenamiento en San Diego.

Óscar Valdez venció a Adam López por decisión unánime el pasado mes de mayo en Las Vegas. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que tras cancelarse el primer enfrentamiento entre ellos el pasado 3 de febrero por el título vacante de la OMB por una lesión de Óscar Valdez, el pugilista azteca fue sustituido por Liam Wilson y el Vaquero Navarrete se adjudicó el cinturón al noquearlo en el noveno round y se convirtió en campeón de tres diferentes divisiones. Ahora, ambos se verán las caras en una guerra de mexicanos.

Óscar Valdez regresó al ring con un triunfo ante Adam López después de un año de ausencia tras sufrir su primer revés frente a Shakur Stevenson en 2022, cuando perdió el cinturón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea de unificación. El mexicano de 32 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota.

En cambio, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete defenderá por primera vez su campeonato de peso ligero junior de la OMB y espera conseguir una victoria sobre un rival reconocido como Valdez. El pugilista azteca tiene marca de 37 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en el ring.

