Paulina Rubio le interpuso una demanda de secuestro a su expareja, Colate

Esta vez Paulina Rubio está bajo los reflectores, pero por un nuevo escándalo protagonizado por su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate. Quien en esta ocasión destapó las demandas que le ha interpuesto su exesposa.

Fue durante su participación en la primera temporada del reality show “Hotel VIP”, el empresario tuvo una plática con Jorge “Burro” Van Rankin para hablar de los procesos legales que ha tenido con “La Chica Dorada”. El más reciente de ellos ocurrió días antes de que él ingresara al programa.

Sin guardarse nada, el empresario dijo que aceptó entrar al “Hotel VIP” pues los tiempos coincidían ya que Paulina Rubio se quedaría con su hijo durante varios meses, sin embargo, la situación se salió de control después de que la cantante le puso una demanda por secuestro.

En este sentido, Colate dijo que dos días de que Paulina Rubio se encontrara con su hijo se enteró que tenía una demanda por el delito de secuestro. Al parecer la cantante se equivocó y le envió un correo que iba dirigido a uno de sus abogados.

Finalmente, el empresario dijo que ninguna de las demandas de Paulina Rubio en su contra ha procedido, pero sí han representado un gasto importante en sus finanzas. Aseguró que los gastos superan los más de 3 millones de dólares.

“No, Paulina, no podemos denunciarlo por secuestro, porque sabes bien en dónde está el niño, nos está informando del niño”.

Paulina Rubio y Colate estuvieron casados de 2007 a 2014. Durante el tiempo de su matrimonio dieron vida al pequeño Andrea Nicolás Vallejo-Nájera Rubio. El pequeño está en custodia de su papá, situación que también ha robado reflectores en el mundo de la farándula.

Fue durante el primer capítulo del polémico reality, “Secretis de las Indomables”, donde la exmiss universo, aprovechó un relato de Yuri opinar sin filtros de “La Chica Dorada”.

Pues la intérprete de la “Maldita Primavera” reveló que hizo una pequeña travesura a lado de Paulina, para afectar a Paty Manterola en su salida con Luis Miguel.

“Tengo que zafarme de algo que vengo cargando desde hace mucho, esto va para ti, Paty… te acuerdas de los premios Eres ¿Verdad?… hasta estoy sudando… resulta que estaba en los premios y me fui a una discoteca… estaba Luis Miguel… estaba con esta muñeca bien acompañado… cuando veo a Micky quiero ir a saludarlo, pero me jalonearon… me dijeron que estaba sentado contigo, Manterola… pensé en sacarte de ahí, traté de separarte para quedarme con él…”

YURI