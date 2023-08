Liam Payne hospitalizado: cancela conciertos por grave infección renal

El reconocido Liam Payne, quien fuera miembro de la exitosa banda One Direction, ha generado preocupación entre sus fervientes seguidores debido a su reciente hospitalización y la consecuente cancelación de una serie de conciertos, todo ello a raíz de su delicado estado de salud.

Por medio de sus plataformas en redes sociales, el propio artista compartió con sus seguidores las razones que lo llevaron a ser internado en el hospital. Payne reveló haber experimentado una intensa infección que lo afectó durante una semana completa, causando especial estrago en su sistema renal. En sus propias palabras, expresó con pesar:

“Con sentimientos de pesar, debo comunicar que no nos queda más opción que posponer mi próxima gira por América del Sur. Durante la última semana estuve hospitalizado debido a una grave infección renal, una experiencia que no desearía a nadie. Los médicos han indicado que necesito reposo y recuperación.”

Aunque sintió pesar por la necesidad de cancelar los conciertos, Payne compartió su emoción por las presentaciones que ahora han sido postergadas. Agradeció a quienes habían adquirido boletos y les aseguró que están trabajando arduamente para reprogramar la gira en cuanto sea factible. Además, anunció que se procederá con el reembolso de las entradas adquiridas, y pidió a sus seguidores que estén atentos a las actualizaciones que provengan de los puntos de compra de los boletos.

La serie de presentaciones de Liam Payne tenía previsto comenzar en Perú el 1 de septiembre, continuando en Colombia el 3 de septiembre y en Chile el 5 de septiembre. Además, estaban programadas actuaciones en Brasil y Argentina para el 7 y 9 de septiembre, respectivamente.

A pesar de la tristeza que rodea la postergación de su gira, el músico transmitió su compromiso de reunirse con sus seguidores en el menor tiempo posible, una promesa que seguramente sus fans recibirán con calidez y comprensión.

Los seguidores de Liam Payne demostraron su apoyo incondicional al cantante durante su período de enfermedad. A través de mensajes en las redes sociales, compartieron sus buenos deseos y palabras de aliento para su pronta recuperación. Frases como “Mejórate pronto Liam, todos te amamos”, “Cuídate Liam, toma todo el tiempo que necesites. Siempre estaremos aquí esperándote”, y “Toma mi riñón, no lo necesito”, reflejan el cariño y la conexión emocional que los fans sienten hacia él.

Los mensajes enviados por los fanáticos también muestran la disposición de esperar y apoyar a Liam Payne en su proceso de recuperación, destacando que lo más importante es su bienestar. Algunos seguidores expresaron su disposición a esperar incluso por largo tiempo con tal de verlo recuperado y de vuelta en su mejor estado.

Su paso por One Direction

Liam Payne, ex integrante de One Direction, formó parte de la banda que se originó en The X Factor en 2010. Conformada por cinco integrantes: Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik, la boyband anunció su separación cinco años después, una noticia que no fue bien recibida por muchos fans. En 2016, Liam Payne firmó un contrato discográfico con Capitol Records para continuar su carrera como cantante en solitario.

Hasta la fecha, el cantante británico ha lanzado un EP, ocho sencillos y ocho videos musicales, acumulando una amplia base de fanáticos. A pesar de la triste noticia sobre la cancelación de su gira por Latinoamérica, sus seguidores estarán pendientes de su recuperación y de las nuevas fechas para verlo nuevamente en el escenario.

