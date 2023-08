Britney Spears cree que su padre y su esposo Sam Asghari eran cómplices desde la tutela legal

La cantante Britney Spears tiene fuertes dudas, de que su padre Jamie Spears y su esposo Sam Asghari han estado en contacto desde el principio de la relación y cuando aún ella estaba bajo la tutela legal. Esto según lo que ha dicho Perez Hilton en el blog sobre una fuente cercana a La Princesa del Pop. El entrenador Sam Asghari se casó con Britney Spears en 2022. Getty Images.

“Britney tiene motivos para creer que Sam estuvo trabajando en secreto con su padre Jamie desde el principio de su relación”, dice el informante. Recordemos que, tal como explica Perez Hilton, a la cantante se le tenía prohibido salir con alguien. Desde que conoció a quien se convirtió en su esposo, Sam Asghari, su familia lo aceptó.

Esto llevaría a preguntar: ¿Qué les gustó tanto de él como para permitirle que saliera con Britney Spears? En el mejor escenario, Sam Asghari pudo haber demostrado a la familia de la cantante y a su padre, Jamie Spears, su buena intención. Sin embargo, por alguna razón Britney cree que él le estuvo pasando información de ella durante la tutela.

También es cierto que Sam Asghari, en varias oportunidades, habló mal del padre de Britney, así que la cantante debe tener una prueba de peso para creer que, entre el que va a ser su exesposo y su papá, había complicidad. La fuente dijo a PH también que, de ser cierto esta sospecha, de la intérprete de “Give Me More”, el actor y modelo iraní pudo haber tenido acceso al dinero de la cantante.

Qué pasó con la supuesta reconciliación de Britney Spears y Jamie Spears

Se había dicho que la cantante podría haberse replanteado un acercamiento con su papá Jamie Spears. Esto, porque su hermano Bryan Spears, en teoría, es el que está viviendo en su casa, encargándose de todo lo de ella y apoyándola ahora que está pasando por el divorcio.

Jamie Spears buscando a su hija en un hospital de Los Ángeles en 2008. Britney Spears en un evento en 2018. Foto: Getty Images.

Por otro lado, se supo que Jaime Spears estaba delicado de salud y que iba a pasar por el quirófano por una fuerte infección que tiene en sus rodillas. Esto, producto de una cirugía que le realizaron en el pasado. Ciertamente, no se sabe si esta información que le dijo una fuente a TMZ sería real, pero contrarresta la de Perez Hilton que dice que Britney Spears sospechó de su padre y Sam Asghari.

Cómo están las cosas entre Sam Asghari y Britney Spears

Él está viviendo en un apartamento de lujo en West Hollywood y supuestamente tiene un apoyo financiero de Britney Spears, mientras se negocia el divorcio. Recordemos que hay un acuerdo prenupcial. Sin embargo, Page Six confirmó que él estaría tratando de buscar una renegociación porque pasó muchos años “encargado” de la Princesa del Pop.

Ante esto, supuestamente su abogado había puesto sobre el tapete que él conoce muchos secretos de Britney Spears. Por otro lado, se sabe que él no recibirá más nada de lo que ella quiera darle y los regalos que ha recibido de ella. Por supuesto, que la abogada de la estrella del pop está haciendo todo para proteger la fortuna de su cliente, valorada en $60 millones de dólares y también su reputación.

Al parecer, la intérprete de “Give Me One More Time” y está de muy buen ánimo. Aseguran, que Sam Asghari no le estaba dedicando tiempo, pues le estaba saliendo mucho trabajo y eso la tenía muy triste. Amén de la última pelea que tuviero. Misma que confirman ambos lados, tanto de Britney como de Sam, donde al parecer, la violencia se puso de manifiesto y supuestamente ella terminó con la cabeza rota.

Lo cierto es que, ambos ya son personas solteras y del acercamiento de Britney Spears y Jamie Spears, habrá que ver qué tan cierto es todo esto y si, de verdad, él estuvo en combinación siempre con el esposo de la cantante durante todo el tiempo que estuvo con ella.

Britney Spears y Sam Asghari en Beverly Hills. Foto: Getty Images.

