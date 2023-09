Karol G puso el punto final: se borró el tatuaje de Anuel AA de su mano

Karol G ha dado un paso muy importante en su vida y se lo ha hecho saber a sus fans. Desde hace semanas se venía especulando que se estaba borrando el tatuaje en honor a su exnovio Anuel AA y ahora lo ha hecho oficial.

Fue a través de unas fotos que publicó la tarde de este viernes en su perfil en Instagram que dejó ver que el “Emmanuel” -nombre real del trapero puertorriqueño- no está en una de sus manos y en su lugar hay huellas de que se está realizando sesiones de láser para ir borrándolo.

‘La Bichota’ aparece en las dos fotografías luciendo set tejido en tonos rosa y lila, de falda larga y crop top con una flor en el centro.

En la primera imagen aparece de espaldas con sus manos metidas entre su cabello y casi no se le nota el detalle del tatuaje borrado. Además, se le ve la tanga gris que llevaba debajo. En la segunda foto aparece de frente y dejando ver claramente que ya no está el nombre de Anuel AA.

La intérprete de ‘Amargura’ tenía ese tatuaje y el cantante tenía un ‘Carolina’ -como se llama ella- en símbolo del amor que se tenían. Cuando terminaron y él era pareja de Yailin ‘La Más Viral’ se conoció que él se estaba borrando el nombre de la colombiana, pero ella lo llevó en su mano hasta hace unas semanas.

“Está grandota. Una chulería”, es el texto con el que acompañó el post. El mensaje que pertenece a un verso de su canción ‘Oki Doki’, que estaría dedicada a su nueva pareja, el reguetonero Salomón Villada, mejor conocido como Feid.

Reacción de los fans

Como era de esperarse, en menos de una hora consiguió más de un millón de ‘me gusta’ y unos 14 mil comentarios.

Entre las reacciones que le han dejado a Carolina Giraldo -como realmente se llama la artista- se logran leer la de los que notaron que ya no hay huella de la relación que tuvo.

“Cuánto me alegra que se borrara el nombre de Anuel”; “¡Oh la la!”; “Se borro el tatuaje !!!! Amoooo esoooo mi Bichota”; “ya no más tatuaje de ‘Emmanuel'”; “Chacha, Karol G me dejas loca”; “Se está borrando el tatuaje!!!!!!! Finally!!!! está hermosa !!!!!”; “Hermoso por fin te borraste el nombre de ese animal”; “Que bonita te ves sin ese tatuaje, bebé”; “Te estás borrando el tatuaje de Enmanuel ¡Que chulería!”; “Se quito el tatuaje de Anuel”; “Se borró el nombre del frentudo”; “Alguien más vio que se borró el nombre de Anuel” y “Se está borrando el tatuaje de Anuel”, son algunos de los comentarios que se logra leer.

Ya los fanáticos sospechaban que se lo había borrado

Hace una semana, la cantautora que hizo varias canciones de amor y desamor dedicadas a su historia con el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ compartió un video en TikTok en el que ligeramente se veía el ‘tattoo’ mientras dramatizaba un verso de una canción en la que revelaría una intimidad de Ferxxo, el cantante que “la curó del cora”.

Las imágenes habían levantado sospechas de que se lo estaba maquillando o se lo había comenzado a borrar, pero este 1 de septiembre ha despejado las dudas mostrando que se está sometiendo a un tratamiento para desaparecerlo de su piel.

¿Se hará un tatuaje en honor a Feid?

Aunque ni Karol G ni Feid han confirmado por sus bocas que están viviendo una relación de pareja, sí se han dejado ver juntos, incluso dándose muestras de afecto. Hasta el momento no se sabe si va a tatuarse algo en honor a ‘Salo’ -como ella le dice-, pero en sus álbumes ‘Mañana Será Bonito’ y ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ hay varias canciones que estarían dedicadas a él.

