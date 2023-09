Karol G presume sus atributos luciendo una pañoleta como crop top

La cantante Karol G sigue dando su ‘Mañana Será Bonito Tour’ por estadios de Estados Unidos y a pesar de todo el trabajo que le toma prepararse para cada show, siempre busca un espacio para compartir algo en redes sociales. En la más reciente publicación que hizo impactó luciendo un atrevido crop top.

A través de su cuenta en TikTok compartió un video -horas antes de su concierto en Dallas, Texas- en el que aparece actuando con muy seductora teniendo de fondo la canción de ella con Peso Pluma titulada ‘Qlona’.

En las imágenes se ve a ‘La Bichota’ lucir una pañoleta gris con estampado de flores en tonos grises más claros y bordado de hilo mostaza. Además, llevaba su melena rosa pastel suelta.

El atuendo resaltaba sus pechos y su abdomen plano, pues recordemos que durante los últimos meses la cantante se ha enfocado en trabajar mucho su cuerpo con buena alimentación y ejercicios; todo de la mano de su entrenadora personal.

En el clip que compartió, miles de fans notaron que, como en las fotos que compartió el viernes y que causaron sensación, se le ven huellas en su mano derecha de un tratamiento láser para borrarse el tatuaje que decía ‘Emmanuel’ y que se hizo en honor a su exnovio, Anuel AA.

“Así me siento cuando le doy play a esta canción!”, escribió la colombiana al pie del video.

Los admiradores de Carolina Giraldo -como realmente se llama- le han dejado más de cuatromil quinientos comentarios en el video expresándole su cariño a la cantante.

“Cuando me borre el tattu de mi ex no diré nada, pero habrá señales”; “Irradias paz amor luz y felicidad, me da mucha felicidad por ti”; “Al fin se borró ese tatuaje”; “Lo que no sirve se desecha. Borrón y cuenta nueva, Mor”; “Ya quisiera usar una pañoleta de blusa, se le ve hermosa. Yo necesitaría unos 3 y 25 años menos. Ella me fascina como se viste, no le copia a nadie y todo lo gue se pone se ve divino”; “Saludos Karol desde Venezuela”; “Rompiste en Dallas! Estuve ahí y quedé anonadada, todo de principio a fin!”; “Carolina Giraldo te quiero muchísimo. Saludos a ti y tu familia” y “El tatuaje desapareció”, se le logran leer entre las reacciones de los internautas.

