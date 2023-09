Selena Gomez luce su curvilínea figura, usando un escotado body azul

Selena Gomez ha sacado su lado más sensual en una selfie que compartió en sus historias de Instagram. Ella aparece en el cuarto de su amplio guardarropa y frente al espejo, luciendo su figura al usar un body estampado (cabe destacar que en la imagen no lleva en su mano la férula que ha usado por una reciente fractura).

La bella cantante ha conseguido otro éxito con el sencillo “Single soon”, que marca su regreso a la música en plan solista; en su cuenta de esa red social obtuvo más de siete millones de likes por unas fotografías detrás de cámaras que la muestran en la grabación del videoclip promocional, acompañada de amigas y presumiendo un brillante outfit de color rosa. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Selena se ha convertido en una de las grandes amigas de la actriz y modelo Nicola Peltz; ambas se ven con mucha frecuencia y publican en sus respectivas cuentas de Instagram fotos que las muestran de viaje y en sus casas. Recientemente causaron sensación al posar muy sonrientes en un jardín, antes de meterse a la piscina.

