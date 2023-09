Britney Spears desató polémica al cabalgar semidesnuda durante sus vacaciones en México

En medio del revuelo que causó la noticia de su divorcio del modelo Sam Asghari, la cantante Britney Spears protagoniza una nueva controversia. En esta ocasión fue gracias al polémico paseo en el desierto durante sus vacaciones en México. ¿La razón? Su falta de ropa.

De acuerdo con las fotografías y videos que la intérprete de temas como “Toxic” y “Baby One More Time”, las altas temperaturas del lugar la hicieron deshacerse del top que portaba para la ocasión y continuar el resto de su recorrido a caballo en topless.

Como era de esperarse, las publicaciones de la famosa no tardaron en ser replicadas por decenas de usuarios que expresaron su preocupación por el comportamiento de la cantante tras su divorcio.

No obstante, tampoco faltaron aquellos internautas que aseguraron que su separación ha sido un cambio positivo en ella, luciendo despampanante en las imágenes que han surgido en la red.

“Es hermosa, está viviendo su mejor etapa”, “Es increíble verla lucir bien y feliz”, “Esto es lo que queríamos gente, disfrutar sin que la controlen”, “Hay que dejar de criticarla”, “Ya quisiera yo verme así de bien con todo lo que ha pasado” y “Más bella que nunca”, son las respuestas que se leen en Tik Tok.

Fue el pasado mes de agosto que la ‘Princesa del Pop’ rompió el silencio sobre su separación del modelo Hesam en un conmovedor mensaje que recitaba: “Como todo el mundo sabe, Hesam [en referencia a Sam Asghari] y yo ya no estamos juntos”, arranca Spears.

“Pasar seis años con alguien es mucho tiempo, así que todavía sigo un poco impactada, pero… no estoy aquí para dar explicaciones porque, sinceramente, eso no es asunto de nadie. Pero, honestamente, ya no podía soportar más el dolor”, señaló.

