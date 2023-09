Jermell Charlo cree que es poco probable que enfrente a Terence Crawford en 168 libras

Jermell Charlo tiene en la mira el campeonato indiscutido de peso supermediano de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y de ganar podría ajustar cuentas con Terence Crawford. Como ‘Bud’ expresó que le gustaría enfrentar al vencedor de esa pelea, el gemelo de Jermall ve poco probable que la disputa entre ambos se realice en 168 libras.

En una entrevista con Fight Hub TV, Charlo explicó que como 168 libras no es su división original se le hace difícil llegar a ese peso, por lo que posiblemente podría enfrentar a Crawford en 154 donde será campeón indiscutido hasta que suene la campana en su duelo con Canelo Álvarez.

“Él simplemente se está llenando a sí mismo en este momento, y es un líder. Está subiendo de peso y todos quieren pelear contra los mejores. Realmente no lo sé todavía (si pelear con Crawford en 168 libras). 168 todavía no es mi división de peso porque no es tan fácil llegar a 168 (…) Es muy difícil (hacer 168). Creo que tendría que verlo (a Crawford) en una categoría de peso diferente. Posiblemente, podría enfrentarme a Terence Crawford. Sin embargo, posiblemente podría volver a 154″, dijo.

Terence Crawford quiere enfrentar al ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Puedo hacer fácilmente 154. No es difícil. No es que no sea difícil. Probablemente será más difícil después de esta pelea (Canelo Álvarez). En 2024 debería tener algún tipo de peso defendiendo mis títulos mundiales. Entonces, todavía tengo los títulos que tengo en 154. No puedo simplemente conservarlos. Tengo que defenderlos o me desnudarán. Simplemente pelearé contra los mejores”, expresó.

Tras provocarlo en su dominante victoria sobre Errol Spence Jr., Terence Crawford mostró interés en buscar una oportunidad con Jermell Charlo en las 154 libras, pero como el deseo de Bud es ser campeón indiscutido por tercera vez en una categoría de peso diferente y el gemelo de Jermall no lo será después del 30 de septiembre, ya no le ve sentido a esa pelea en esa división.

Así que si Charlo vence al mexicano en dos ocasiones y Bud vuelve a repetir el resultado frente a Spence Jr. en la revancha, ambos tienen posibilidades en 168 libras. Cabe destacar que la enemistad entre Terence Crawford y el rival de Canelo Álvarez no es nueva y data del 2022 cuando intercambiaron provocaciones previo a la pelea del campeón indiscutido de 147 libras ante David Avanesyan.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo se verán las caras en Las Vegas el 30 de septiembre. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

