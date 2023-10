Shakira dice que será difícil para la inteligencia artificial imitar su voz

En lo que va del año mucho se ha hablado sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la música, ya sea para reconstruir partes de canciones, crear melodías completas o imitar la voz de un artista; sobre este último caso Shakira dio su opinión, en una entrevista para la revista Billboard.

La colombiana de 46 años comentó que escuchó un ejemplo de cómo suena su voz creada con IA, pero de inmediato notó cuáles eran las fallas: “Me mostraron cómo sueno con inteligencia artificial. Pero no creo que lo hayan hecho bien todavía. No me escucho ahí…La letra E, por ejemplo, suena como mi voz, pero no las otras cuatro vocales. Creo que va a ser difícil para la IA el imitarme. Y tengo cosas más importantes que hacer ahora: saber cómo mi hijo Milan puede practicar futbol, beisbol y soccer en la misma semana”.

Actualmente Shakira está dando los toques finales a su próximo álbum -que podría ser lanzado este mismo año-, pero hace algunos días estrenó el videoclip de “El jefe”, un sencillo en colaboración con el grupo Fuerza Regida, que lleva hasta el momento más de 40 millones de vistas en YouTube.

Sigue leyendo: