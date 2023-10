Gal Gadot lamenta el ataque en Israel

La actriz israelí Gal Gadot lamenta profundamente el reciente ataque que ha sacudido a Israel. En medio de la fuerte ofensiva de Hamas, un grupo islamista palestino, el país ha sufrido un ataque sorpresa que ha involucrado ataques por tierra, mar y aire desde Gaza. La cifra de víctimas sigue aumentando, con al menos un centenar de personas muertas y más de 900 heridas.

Gal Gadot, conocida por su papel en “La Mujer Maravilla”, se ha mostrado consternada ante la situación y ha compartido sus sentimientos en este momento crítico para su país. La actriz, nacida en Petaj Tikva, una ciudad del Distrito Central de Israel, expresó su preocupación a través de su cuenta de Instagram.

La actriz también es reconocida por haber ganado el título de Miss Israel en 2004 a los 18 años y por representar a su país en el certamen de Miss Universo. A los 20 años, Gadot sirvió como instructora de combate durante dos años obligatorios en las Fuerzas de Defensa de Israel.

En su mensaje en Instagram, Gal Gadot lamentó la pérdida de vidas inocentes y la situación de los rehenes. Informó que más de 100 israelíes han perdido la vida y que decenas de mujeres, niños y ancianos están siendo retenidos como rehenes en Gaza por Hamas.

La situación es crítica, con más de 3,000 cohetes disparados desde primera hora de la mañana y Hamas controlando bases y asentamientos en Israel. Además, se han registrado más de 900 heridos y los combates intensos continúan. La actriz compartió las palabras desgarradoras de una madre que teme por la seguridad de sus dos hijos pequeños.

Deslumbra en campaña de Tifanny

En la más reciente campaña de Tiffany, Gal Gadot protagonizó una sesión de fotos en la que lució exclusivamente uno de los collares más recientes de la renombrada compañía joyera. En un esfuerzo por destacar la pieza de joyería, la actriz optó por un enfoque minimalista en cuanto a su maquillaje, buscando lograr un aspecto natural y sobrio. Con este fin, su equipo de estilistas se encargó de peinar su cabello en un elegante moño, realzar sus cejas de manera impecable, dar luminosidad a su rostro y mantener sus labios hidratados.

La actriz de 38 años, Gal Gadot, posó frente a la cámara en un escenario decorado con un fondo de color turquesa, generando una vibrante y contrastante imagen con el collar de plata. Su presencia en las redes sociales no pasó desapercibida, ya que la publicación obtuvo una impresionante cantidad de reacciones, superando las 715,000, y recibió numerosos mensajes que elogiaban su belleza. Comentarios como “Eres tan hermosa”, “Una verdadera reina” y “Eres muy linda” inundaron la sección de comentarios de su publicación, provenientes de sus 109 millones de seguidores.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Gal Gadot colabora con Tiffany. El año anterior, la actriz participó en la promoción de los diamantes de la colección Botanica, la cual se inspira en “tres pilares de la naturaleza”: el diente de león, el cardo y la orquídea. En esta ocasión, Gal Gadot lució un collar de diamantes que evocaba la imagen de los dientes de león.

El collar, que posee la sorprendente capacidad de transformarse en cinco configuraciones diferentes, utiliza de manera ingeniosa cortes de rosas cristalinas para evocar el aspecto esponjoso del polen de los dientes de león. Para complementar su atuendo, la actriz llevaba aretes y un brazalete con un diseño similar al collar. La protagonista de Wonder Woman expresó su inmensa gratitud por formar parte de la campaña de Tiffany & Co, consciente de la inmensa relevancia y aprecio que la marca otorga a esta colección de joyería en particular.

