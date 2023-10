Britney Spears posa en una playa como Dios la trajo al mundo

La publicación del libro de memorias de Britney Spears titulado ‘The Woman In Me’ ha dado mucho de qué hablar a tan solo dos días de su publicación, pero el escrito no de lo único que se comenta, pues la artista este jueves encendió las redes sociales al publicar una fotografía como Dios la trajo al mundo.

La estadounidense sorprendió a parte de sus más de 42,3 millones de seguidores en Instagram publicando una fotografía inédita de ella en una playa, posando de espalda y volteando mirando a la cámara.

En la imagen queda a la vista su retaguardia y la sombra de alguien más alto que ella -aparentemente de un hombre- que le hizo la fotografía.

La fotografía se ha hecho viral rápidamente y cuentas en redes sociales como la de ‘El Gordo y La Flaca’ la han publicado cubriendo la retaguardia de la cantante que decidió retar a la censura en la red social de la camarita este jueves.

“Qué opina de esta nueva publicación de #BritneySpears”, fue el texto que utilizó el famoso programa para acompañar la fotografía que ha generado miles de reacciones de iinternautas.

“¿Cómo que qué opina? Que hace tiempo su salud mental está deteriorada. Que es algo serio y no es un juego”; “Ella no está bien mentalmente”, “Hay que contactar al papá otra vez”; “Que es su vida, que haga lo que quiera, bastante la han jodid* ya, si es feliz así pues perfecto”; “Cada quien vive como le parece… aquí nadie es santo o santa para señalar, a veces son hasta peores y criticando detrás de un teclado”; “Llamando la atención desesperadamente para ser viral y que el mundo la voltee a ver y hable de ella”; “Yo opino q cada quien puede hacer lo q quiera con sus redes y además esta Buenísima y lo puede hacer, así q los criticones q vayan a hacer ejercicio”; “No está en su juicio es paciente de psiquiatría”; “Deberían tener empatía con su condición de salud mental y no difundirla”; “que la dejen en paz” y “No hay nada que opinar, ella es dueña de su cuerpo y hace lo que quiera como todos los seres humanos”, son algunas de las opiniones de las de los usuarios de Instagram en el post del show de Univision.

Sigue leyendo:

. La música de Britney Spears aumentó en streamings, debido al lanzamiento de su libro de memorias

. Britney Spears explica por qué posa sin ropa en muchas de las fotos que publica en redes sociales

. Britney Spears se defiende ante las críticas hacia el contenido de su libro de memorias