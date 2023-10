The Beatles publican un mensaje misterioso

The Beatles, uno de los grupos más icónicos en la historia del rock, compuesto por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, sigue siendo escuchado por miles en todo el mundo a lo largo de los años. Recientemente, a través de sus plataformas de redes sociales, esta legendaria banda británica ha desencadenado la emoción de sus seguidores al publicar un anuncio muy esperado.

En Instagram, el grupo originario de Liverpool compartió una cuenta regresiva junto a la imagen de un casete blanco con detalles en naranja, programado para el jueves 26 de octubre. Paul McCartney y Ringo Starr también compartieron la misma imagen en sus perfiles de redes sociales, generando aún más expectativas.

La publicación ha dejado a muchos seguidores con interrogantes, ya que redirige a la página oficial de los Beatles, donde la única opción disponible es la suscripción a través del correo electrónico. Los seguidores se mantienen en vilo ante la incertidumbre de lo que este anuncio pueda significar.

Sin embargo, es importante recordar que en una entrevista con la BBC en junio pasado, Paul McCartney reveló que la icónica banda lanzaría una canción inédita, con la particularidad de que, gracias a la Inteligencia Artificial, los fanáticos podrán escuchar la voz de Lennon en la canción. Aunque no se proporcionaron más detalles sobre el nombre de la canción, circula un rumor que sugiere que podría titulase “Now And Then,” una composición de 1978 creada por el artífice de “Imagine.”

Esta grabación inédita fue posible gracias a Yoko Ono, la viuda de John, quien entregó a Paul McCartney una grabación en casete titulada “Para Paul”, la cual contenía varias canciones, incluyendo esta. Este material fue grabado por John Lennon poco antes de su fallecimiento en 1980.

Es relevante mencionar que ya en 1995 y 1996, se presentaron canciones inéditas de Lennon, como “Free as a bird” y “Real Love.” No obstante, lo que diferencia esta ocasión es la aplicación de la Inteligencia Artificial, que ha desempeñado un papel crucial en este proyecto, más allá de una simple remasterización.

Paul McCartney se juntó con The Rolling Stones en su nuevo disco

En el sorprendente álbum Hackey Diamonds de The Rolling Stones, se destaca un corte especialmente electrizante: “Bite My Head Off”. Este tema, que dura un poco más de tres minutos, comienza con un impactante golpe de tambor, seguido por un agresivo riff sobre un ritmo frenético. La pieza musical se completa con una línea de bajo distorsionada, ejecutada por ni más ni menos que Sir Paul McCartney, la leyenda de The Beatles.

La participación de “Macca” en el álbum es notable, aunque su papel se desarrolló más en las sombras. Según el guitarrista Ronnie Wood, fue McCartney quien recomendó a los Stones al productor Andrew Watt. La banda necesitaba a alguien capaz de estimular su creatividad. En palabras de Wood a la revista Mojo: “Le estaba diciendo a Paul que necesitábamos a alguien que nos diera una patada en el trasero, y él dijo: ‘Estoy trabajando con este joven, tiene mucha fachada. Estamos haciendo juntos algunos temas realmente aventureros. Pruébalo'”.

Sin embargo, su contribución no se limitó a eso. Fue Watt quien sugirió que llamaran a Paul McCartney e invitándolo a tocar el bajo en “Bite My Head Off”. La sugerencia se basaba en el impresionante currículum de Watt como bajista, habiendo sido nombrado en el noveno lugar de la lista de los 100 mejores bajistas de la historia por la revista Rolling Stone en 2020. Solo basta escuchar sus innovadoras líneas en clásicos del repertorio Beatle como “Something”, “Getting Better” o “Nowhere Man” para comprender cómo transforma el bajo en una voz más dentro del arreglo.

