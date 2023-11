Luis Miguel dona 10 millones de pesos para damnificados por huracán Otis en Acapulco

El famoso cantante Luis Miguel y Fundación Banorte unieron esfuerzos para realizar un significativo donativo destinado a los afectados por el huracán Otis, que causó estragos en la zona de Acapulco, la más afectada según los informes.

El anuncio del donativo se llevó a cabo a través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), donde el presidente y director general del Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González y Marcos Ramírez, expresaron su agradecimiento al cantante por su generosa contribución de 10 millones de pesos a la causa. Además, el banco se comprometió a duplicar esta cifra, lo que resulta en un total de 20 millones de pesos destinados a la reconstrucción.

Luis Miguel, ‘El Sol de México’, había sido objeto de críticas por no anunciar previamente ninguna donación o concierto benéfico en apoyo de los damnificados por el huracán Otis, que alcanzó la categoría 5 y afectó gravemente a Guerrero el 25 de octubre.

Es importante destacar que Luis Miguel tiene una estrecha relación con Acapulco y, en el pasado, poseía una mansión en la Playa Bonfil, la cual vendió en 2013. Actualmente, el cantante se encuentra en medio de una serie de conciertos, entre los que destaca uno programado para el 27 de diciembre en Acapulco, una muestra de su compromiso con la zona que lo ha tocado de cerca.

Luis Miguel rechazó canción de Alicia Villarreal

Luis Miguel, conocido por su extenso catálogo de canciones escritas por destacados compositores como Armando Manzanero o Juan Carlos Calderón, es renuente a interpretar temas que no sean de su círculo habitual. Este rechazo se hizo evidente cuando declinó trabajar con la cantante Alicia Villarreal en 1998, quien compuso una canción especialmente para él, titulada ‘Por no saber de ti’.

Alicia Villarreal reveló en una conferencia de prensa que ofreció esta canción al popular intérprete, pero Luis Miguel respondió negativamente, argumentando que no cantaba canciones de autores con los que no había trabajado previamente.

La cantante, en una reciente entrevista en el programa “Ventaneando”, abordó este tema y expresó que está acostumbrada a que otros artistas rechacen la posibilidad de colaborar con ella. Comentó que no se siente mal ante los rechazos y que ha invitado a varios de sus compañeros artistas, a quienes admira profundamente, pero ha experimentado desinterés por parte de algunos de ellos. Mencionó a Yuri y Lucero como ejemplos de artistas que no han accedido a colaborar en proyectos conjuntos. Alicia Villarreal propuso grabar una canción con ellas, pero no se concretó la colaboración.

En el mismo contexto, la cantante compartió su deseo de hacer un disco tributo a los artistas norteños y grabar canciones con músicos destacados en ese género. Sin embargo, enfrentó obstáculos para lograr la participación de estos músicos en su proyecto. A pesar de su esfuerzo por unir talentos en su disco “La Jefa”, Villarreal se encontró cantando en solitario, a excepción de la colaboración de Don Chayo, de Cardenales, quien grabó el acordeón en una de las canciones. Los demás representantes de la música norteña no dieron su aprobación para colaborar en el disco.

