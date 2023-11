Taylor Swift cancela segundo concierto en Argentina

La cantante estadounidense Taylor Swift ha reprogramado su segundo concierto consecutivo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que inicialmente estaba programado para este viernes y ahora tendrá lugar el domingo, según anunció la propia artista a través de su cuenta de Instagram.

Dentro de su gira The Eras Tour, Swift solo ofrecerá conciertos en tres países de América Latina: México, donde ya se presentó en agosto, Argentina y Brasil, donde actuará a finales de noviembre.

La razón detrás de esta reprogramación se atribuye a las intensas lluvias y fuertes vientos que azotan la capital argentina esta noche, lo que ha llevado a la suspensión del concierto originalmente planeado para el 10 de noviembre de 2023.

El jueves pasado, Taylor Swift llenó la cancha del club de fútbol River Plate con un recital que superó las dos horas y media de duración, interpretando sus mayores éxitos. La artista describió el clima como “caótico” este viernes en la capital argentina, donde las lluvias iniciaron a media mañana y persisten. Según Swift, continuar con el concierto hubiera sido peligroso.

En el mismo comunicado, la cantante expresó su satisfacción por poder “quedarse más tiempo en Argentina” para llevar a cabo el recital del domingo. El concierto cancelado era el segundo en Buenos Aires de la reconocida artista pop, quien finalmente ofrecerá dos recitales adicionales el sábado y el domingo.

El primer concierto de Taylor Swift en Argentina, celebrado el jueves, fue un rotundo éxito. Miles de fanáticas, en su mayoría mujeres jóvenes, abarrotaron los alrededores del Estadio Monumental en el barrio capitalino de Núñez, demostrando su pasión por la artista. Durante el espectáculo, Swift elogió al público argentino, afirmando que “está a otro nivel”.

Los conciertos de Taylor Swift generan fascinación y significativos beneficios económicos en las ciudades que la reciben, siendo ella la autora de éxitos como “Shake It Off”, “Love Story” o “Look What You Made Me Do”.

¿Taylor Swift en Español? Un usuario recrea su voz con IA

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta de utilidad para muchos, aunque también ha generado controversias. Se afirma que esta tecnología pronto podría reemplazar a los humanos, ya que no solo puede recrear imágenes o momentos, sino también dar vida a personas fallecidas o modificar la voz y canciones de artistas.

A través de TikTok, el usuario Mr. Aifo, conocido por crear contenido mediante IA y compartirlo en redes sociales, compartió un video que muestra cómo sonaría la voz de la cantante estadounidense Taylor Swift en español.

En la publicación, se plantea la pregunta: “¿Crees que la IA reemplazará a los actores de doblaje? Es asombroso lo que la Inteligencia Artificial puede lograr en sus primeras etapas”. En el video de casi 20 segundos, el creador de contenido realiza una comparación. En el lado derecho, se ve a Taylor Swift dando un discurso en inglés con su voz normal, mientras que en el lado izquierdo se escucha lo que aparentemente diría en español.

Este video se ha vuelto viral en redes sociales, generando diversos comentarios. Algunos cibernautas expresan opiniones como “La gente dice que nunca será el fin del doblaje, pero yo le doy unos 10 años como máximo para que el doblaje muera”, “Suena bien para entrevistas y eventos, pero no creo que funcione para películas y series”, y “No creo que los actores de doblaje puedan ser sustituidos, le añaden personalidad y palabras que una IA jamás podrá imitar.”

Hasta el momento, el video de doblaje cuenta con más de 100 mil me gusta y 857 comentarios en la plataforma.

