David Benavídez confiado en lograr pelea contra el Canelo Álvarez en 2024 y ya le puso fecha

Tras vencer por nocaut y en términos contundentes a Demetrius Andrade, la promesa David Benavídez sigue dando pasos sólidos para lograr pelear contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano.

Ya no es solamente el “Monstruo Mexicano” o la fanaticada del boxeo la que presiona para que el pleito se dé, ya que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decretó que deben llegar a un pacto para pelear aunque primero se buscarán las mejores condiciones para llevarlo a cabo.

David Benavídez tras derrotar a Demetrius Andrade. Foto: Amanda Westcott / SHOWTIME.

Su aplastante victoria ante Andrade el pasado 25 de noviembre de 2023 refrendó al estadounidense (con sólidas raíces mexicanas) como el retador oficial por los fajines que tiene en su poder el Canelo Álvarez.

El pugilista de 26 años, que ha guardado silencio tras su último pleito, volvió a tocar el tema en una rueda de prensa digital oficial del CMB e indicó confiado cuáles son las fechas disponibles para el estelar y esperado combate.

“Creo que la pelea con Canelo Álvarez debe de ser en mayo de 2024, ya estamos listos para esta oportunidad, y le quiero dar a la gente lo que quiere mirar”, dijo con aire de ilusión y optimismo.

También señaló que necesita suficiente tiempo para prepararse, tanto física como mentalmente para buscar derrocar al rey de la división y que ha ejercido como tal por más de cinco años.

Asimismo, David Benavídez consideró que no será una pelea fácil, mostrando respeto por el Canelo Álvarez, quien actualmente tiene 33 años, siete más que el ‘Bandera Roja’.

“No importa la dimensión del reto, me subiré al ring contra el campeón”, resaltó Benavídez a los medios de comunicación.

“Si quiere pelear en septiembre también estamos listos, pero estamos listos para todo. Esta es una pelea muy difícil y creo que necesito todo este tiempo para entrenar. Ya estamos listos para entrenar y regresar al campamento; si lo quiere hacer en mayo o septiembre, yo estoy listo para lo que sea”, agregó.

David Benavídez y todo su entorno insisten en recibir una oportunidad por el campeonato mundial indiscutido en poder del Canelo Álvarez. Foto: Getty Images. Crédito: Amanda Westcott/SHOWTIME | Cortesía

Presiones contra el Canelo Álvarez para que le dé la oportunidad a David Benavídez

Desde finales de 2021 ha ido creciendo la presión contra el Canelo Álvarez para que le otorgue la oportunidad a David Benavídez que se suba a un ring por sus cinturones de campeonato (AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring).

Analistas y personalidades del boxeo se han unido al clamor que ahora mantienen con ferocidad los fanáticos de este deporte.

Uno de ellos es el promotor Sampson Lewkowicz, que le mandó un contundente mensaje al mexicano Saúl Álvarez para que acepte la inminencia de que debe enfrentarse a Benavídez en 2024.

“Independientemente del resultado, si Canelo pelea contra Benavidez, será un ídolo. Si no pelea contra él, nunca será un ídolo. Ahora, independientemente, si gana, será el mejor y si pierde tendrá las bolas para ir con los mejores. ¡Así que Canelo, no corras más! Doy mil dólares ahora si me cuentan alguna otra pelea además de Canelo y Benavidez. Dame otra pelea que todos quieran”, dijo Sampson Lewkowicz en unas declaraciones recopiladas por Boxing Scene.

Sigue leyendo:

– Padre de David Benavídez dice que Canelo Álvarez se está escondiendo y asegura que merecen la pelea

– David Benavídez envía duro mensaje a sus críticos: Sería mejor si pudieran mantener la boca cerrada

– Juan Manuel Márquez dice que el CMB debe despojar a Canelo Álvarez si no pelea con David Benavídez