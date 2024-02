Trump define a Mazi Pilip como “una mujer muy tonta” al perder un escaño en la Cámara de Nueva York

Después de que la candidata republicana Mazi Melesa Pilip fue superada por el demócrata Tom Suozzi en la disputa por un escaño en la Cámara de Nueva York, Donald Trump arremetió en contra de la mujer etíope y la definió como “una mujer tonta”.

Al final de la contienda del martes, el lugar vacante que surgió ante la expulsión del republicano George Santos —registrada en diciembre pasado a raiz de que fue acusado de 23 cargos federales— fue para los demócratas.

De acuerdo con City & State, la candidata que presentaron los republicanos con el objetivo de conservar el tercer distrito del Congreso de Nueva York permaneció registrada muchos años como demócrata y por ello, previo a los comicios donde se definió su destino, optó por mantenerse separada de Donald Trump, lo cual aseguró el magnate neoyorquino terminó por precipitar su derrota.

Mediante un mensaje difundido en la plataforma Truth Social, el republicano de 77 años despotricó en contra de la judía de origen africano que, después de haber servido en el ejército israelí, llegó a Estados Unidos, en 2005.

“Los republicanos simplemente no aprenden, pero ¿tal vez ella todavía era demócrata? Tengo una tasa de éxito de respaldo de casi el 99% en las primarias, y también una muy buena cifra en las elecciones generales, pero acabo de ver a esta mujer muy tonta, Mazi Melesa Pilip, postularse en una carrera en la que no me respaldó y trató de ‘traspasar la valla’, cuando fácilmente habría GANADO si hubiera entendido algo sobre la política MODERNA en Estados Unidos”, escribió.

La excandidata el tercer distrito del Congreso de Nueva York, Mazi Melesa Pilip, fue superada por el demócrata Tom Suozzi. (Crédito: Justin Lane / EFE)

De acuerdo con la experiencia de Trump, más allá de aceptar un triunfo de los demócratas, la derrota republicana surgió como una especie de voto de castigo para su partido, pues la mayoría de los ciudadanos que apoyan a MAGA, al ver quién era su candidata, optaron por no acudir a votar, lo cual no volverá a suceder en los comicios de noviembre.

“MAGA, que es la mayoría del partido republicano, se quedó en casa, y siempre lo hará, a menos que se trate con el respeto que merece.

Me quedé fuera de la carrera, ‘¡Quiero ser amado!’ denos un candidato real en el distrito para noviembre. ¡Suozzi, lo conozco bien, puede ser vencido fácilmente!”, enfatizó.

