“Soy muy feliz en mi trabajo y en mi vida personal”: La confesión de Jeremy Allen White sobre Rosalía

Todo parece indicar que Jeremy Allen White y Rosalía están en su mejor momento. El actor de The Bear confesó que “Soy muy feliz en mi trabajo y en mi vida personal”, lo segundo refiriéndose a su relación sentimental con la intérprete de ‘Malamente’.

“Me tomas en uno de los momentos más dulces de mi carrera y de mi vida”, pronunció White al medio de comunicación español Fotogramas, mientras realizaban un contacto remoto para hablar de su nueva película The Iron Claw.

El actor también resaltó que “Barcelona es una de las ciudades más bonitas del mundo”, y dejó notar su felicidad:

“No podría ser feliz en el trabajo, con él, si no lo fuera también en mi vida personal. Tengo ganas de abrazar a todo el mundo, incluso a ti te abrazaría vía Zoom ahí donde estás, en Barcelona, una de las ciudades más bonitas del mundo”. Jeremy Allen White – Actor

Justo en ese momento, el entrevistador aprovechó para preguntarle al actor si “¿Era de Barcelona?”

Pero, nadie contaba que Zan Efron aparecería delante de la cámara y confesó que gracias a él se conocen.

Jeremy Allen White sobre Rosalía en una reciente entrevista: "Estoy en uno de los momentos más dulces de mi carrera y de mi vida." pic.twitter.com/GucirhSzbG — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) February 29, 2024

¿Qué dijo Zac Efron sobre Jeremy Allen White y Rosalía?

“Da gracias por la suerte de estar en el círculo de confianza de Rosalía, Jeremy ¡Espero que te anime a cantar con ella!”, fueron las palabras de Zac Efron, mientras se reía como reseña la revista Hola!

Ante esto, White no se quedó callado y replicó “Deberían quitarle a Zac la estrella del Paseo de la Fama. Si algún día canto no serían canciones de High School Musical, eso te lo aseguro”.

¿Cuándo iniciaron Jeremy Allen White y Rosalía?

Los rumores de la relación entre Rosalía y el actor iniciaron en noviembre de 2023. La revista Us Weekly reportó que una fuente le informó que ambas estrellas estaban saliendo.

Sin embargo, se desconocía cómo coincidieron, ya que los dos recién estaban saliendo de relaciones serias.

La cantante española rompió su compromiso con Rauw Alejandro y el ganador del Golden Globes 2024 se separó de Addison Timlin, quien solicitó el divorcio en el mes de mayo.

“Empezaron siendo sólo amigos, pero recientemente las cosas se han vuelto románticas”, citó US Weekly en su artículo.

La primera vez que se les vio juntos fue en octubre de 2023, las estrellas asistieron juntos a una proyección de Wild Things en Los Ángeles, días después fueron vistos caminando en un mercado de flores.

El 23 de noviembre, el medio estadounidense TMZ publicó una fotografía de ellos mientras fumaban y se tocaban.

Posterior a eso, la española y el actor aparecieron en salidas casuales. Hasta el 11 de enero que los dos son vistos de forma romántica. Ella sale abrazada a él y comparten un beso.

Un detalle adicional que captó la atención y aumentó las especulaciones sobre su romance privado tuvo lugar el 14 de enero durante los Critics Choice Awards.

El actor estaba nominado por su destacada participación en ‘The Beer’ y en la alfombra roja, lució un elegante traje negro complementado con una distinguida rosa de Tiffany and Co. Este detalle peculiar no pasó desapercibido y generó aún más rumores sobre su relación romántica.

Una rosa similar había lucido Rauw Alejandro en los premios Grammy 2022, por esa razón, los fanáticos apodaron el detalle como “la rosa de Rosalía”.

