Argentina armará un equipo todos estrellas para los Juegos Olímpicos 2024 ¿Messi, Dibu, Di María?

Argentina ya se encuentra clasificada a los próximos Juegos Olímpicos, los cuales se estarán llevando en el año en curso en París; el combinado albiceleste consiguió la clasificación en la última fecha del Torneo Preolímpico realizado en Venezuela, en partido donde los jugadores Sub 23 derrotaron a Brasil.

Javier Mascherano el director técnico tenía la firme misión de conseguir la clasificación y cumplió con el cometido, ahora el objetivo es buscar ganar la medalla de oro en París y para ello el entrenador deberá juntar un plantel de primer nivel y es precisamente por ello que buscará hacer hasta lo imposible por fichar al capitán de la selección nacional mayor de Argentina, Lionel Messi.

Messi es el objetivo principal

En una reciente entrevista brindada a las cámaras de TyC Sports, el técnico de la Sub 23 dio a conocer que invitó formalmente a Lionel Messi para que se sume a la delegación argentina para competir en los venideros Juegos Olímpicos.

“Leo tiene en claro que la edad también corre para él. Si bien es Messi, él tiene que administrar las cargas, porque tiene un año de mucha actividad. Nosotros no queremos molestarlo, simplemente le hicimos una invitación para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos. Creíamos que teníamos que hacerle esta invitación, para que el tenga el tiempo necesario para pensarlo y analizarlo, porque tendría que dejar su club”, comentó.

El ‘Dibu’ Martínez es el siguiente en la mira

Emiliano ‘El Dibu’ Martínez es el otro objetivo a conseguir fichar para la cita olímpica por parte de Mascherano, y esta podría ser una posibilidad mucho más real, ya que el propio portero que hace vida en el Aston Villa de la Premier League, manifestó anteriormente que le encanta la idea de poder defender los colores patrios en París.

“¿Cómo no vamos a tener en cuenta al Dibu Martínez? Tenemos la ventaja de contar con la Selección campeona del mundo. Hay muchos jugadores que aportan jerarquía. El Dibu está entre los mejores arqueros del mundo. Siempre tenemos en cuenta el deseo de él, pero después hay que llevar ese deseo a la realidad; porque los clubes tienen la decisión de inclinar la balanza por sí o por no. Aún no tenemos la información del entrenador de la selección mayor en este sentido. No es fácil tirar nombres, porque faltan certezas. También me gusta respetar a los chicos Sub 23 que han conseguido la clasificación y los que han sido parte del proceso”, aclaró.

“Hay muchos casos de chicos que están en Europa, que están a préstamo en sus clubes y no sabemos si vamos a poder contar con ellos. Es muy prematuro para ir a hablar con los clubes, porque todavía no se pueden comprometer a que nos los puedan ceder. Esperamos tener a muchos chicos en el radar y llegado el caso vamos a confeccionar la lista”, argumentó.

Ángel Di María no será parte del equipo

“Hay algunos puestos en donde tenemos más necesidades que en otros. Hay una realidad clara, porque tenemos que saber con qué jugadores contar. En estas próximas semanas tendremos amistosos en México, que nos dará la posibilidad de ver a chicos que no habíamos visto. Eso nos permitirá abrir el abanico”.

Lamentablemente para los fanáticos argentinos, el que hasta el momento se ‘bajó del barco’ con rumbo a París fue ‘El Fideo’, Ángel Di María: “Ángel (Di María) agradeció el llamado, pero no tiene intención de ir a Paris. Lo hemos descartado, quiere darle lugar a los más jóvenes”, detalló.

Messi y Martínez deberán decidir por los JJOO o la Copa América

“La prioridad es la Selección Mayor. Siempre estamos en contacto con Scaloni, aunque esta convocatoria la hemos hecho en conjunto. Como cuerpo técnico de la Sub 23, nos adaptamos a las necesidades de lo que elija el Gringo para el equipo”.

“Hablamos siempre con Scaloni. Muchas veces le comento a los jugadores que estoy siguiendo y le consulto qué le parece. Nuestra idea es facilitarle el trabajo. De la misma manera trabajamos con Diego Placente y Pablo Aimar. Un claro ejemplo fue lo que pasó con Claudio Echeverri, que pasó de la Sub 17 al Preolímpico. Tratamos de funcionar en conjunto, porque el objetivo es que todo lo que hacemos en las inferiores, sea en función de la mayor”, concluyó el técnico ex jugador del Fútbol Club Barcelona.

Nuevas figuras para el futuro albiceleste

Lo cierto es que el presente y futuro de la selección nacional de Argentina cuenta con grandes jugadores de primer nivel que están haciendo bastante ruido en sus respectivos clubes, y estos son algunos de los nombres más importantes: Valentín Barco, Federico Redondo, Julián Malatini, Thiago Almada, Claudio Echeverri y Pablo Solari.

