Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 29 al 31 de marzo

La nueva entrega de dos colosos que habían sido protectores de la Naturaleza y de la Humanidad durante siglos de armonía: “Godzila X Kong: The New Empire”. El inspirador drama protagonizado por Bill Nighy, Micheal Ward, Cristina Rodlo y Valeria Golino: “The Beautiful Game”. La historia de un aristócrata ruso que durante la Revolución Bolchevique es desposeído de su fortuna y puesto bajo arresto domiciliario en un gran hotel de Moscú: “A Gentleman in Moscow”. Y el documental que relata los difíciles inicios y el ascenso en el mundo de la comedia stand up de Steve Martin: “Steve! (martin)”.

Godzila X Kong: The New Empire

King Kong y Godzilla dejaron algunos flecos pendientes en su rivalidad al final de “Godzilla vs. Kong” (2021), así que ahora llega a los cines una nueva entrega de estos dos colosos, que habían sido protectores de la Naturaleza y de la Humanidad durante siglos de armonía. Pero el equilibrio se rompe cuando se descubre una nueva amenaza escondida en las entrañas de nuestro mundo, lo que desafía tanto las existencias de Godzilla y Kong, como la de los humanos, por lo que todos tendrán que unir fuerzas. “Godzilla x Kong: The New Empire” profundiza en las historias de estos titanes y sus orígenes, así como en los misterios de Skull Island y un mundo escondido en lo más profundo de la Tierra. Con el director Adam Wingard de nuevo al mando, el film está protagonizado por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y la joven Kaylee Hottle –todos repiten de la primera entrega–. Dan Stevens, Alex Ferns y Fala Chen completan el elenco. Casi dos horas de pura diversión que merecen verse en la pantalla más grande posible.

The Beautiful Game

The Beautiful Game | Foto: Cortesía/ Netflix Crédito: Cortesía | Netflix

Un equipo de futbolistas aficionados ingleses en el que destaca una antigua promesa del West Ham de Londres viaja hasta Roma para jugar la Copa del Mundo de los Homeless en este inspirador drama protagonizado por Bill Nighy, Micheal Ward, Cristina Rodlo y Valeria Golino. Película disponible desde hoy en Netflix que está basada en una competición internacional real en la que participa gente sin hogar de diferentes países. Para quienes creen que todos merecen una segunda oportunidad en la vida.

A Gentleman in Moscow

A Gentleman in Moscow | Foto: Cortesía/ Paramount+ Crédito: Paramount Pictures

En esta serie que hoy estrena Paramount+, Ewan McGregor es el conde Alexander Rostov, un aristócrata ruso que durante la Revolución Bolchevique es desposeído de su fortuna y puesto bajo arresto domiciliario en un gran hotel de Moscú. La esposa del actor británico, Mary Elizabeth Winstead, interpreta a la actriz Anna Urbanova. Y pese a ser pareja en la vida real, McGregor aseguró que fue necesario tener un “coordinador de intimidad” para las escenas de sexo.

Steve! (Martin)

Steve (Martin) | Foto: Cortesía/ Apple TV+ Crédito: Cortesía

Este documental cuyo título completo es “STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces” cuenta la extraordinaria historia de este querido actor desde dos puntos de vista diferentes: “Entonces”, que relata los difíciles inicios y el ascenso en el mundo de la comedia stand up; y “Ahora”, que se centra en el presente del humorista de 78 años en los años dorados de su carrera. Con materiales nunca antes vistos, la cinta muestra la transformación de Martin hacia la felicidad en su arte y en su vida personal.

Fraggle Rock: Back to the Rock

Apple TV+ estrena hoy la segunda temporada “moderna” de la premiada serie creada por Jim Henson en los años 80. Entre las voces destacan Daveed Diggs, Ariana DeBose y Catherine O’Hara.

