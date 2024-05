La Divaza conmueve al público tras compartir fotos con su madre en el hospital 

Desde hace algunos días, la ausencia de La Divaza durante las galas de “La Casa de los Famosos” no ha pasado desapercibida para el público que lo ayudó semana a semana para permanecer dentro de la competencia. Sin embargo, las más recientes publicaciones del influencer han revelado la razón detrás de este hecho.

Y es que de acuerdo con las imágenes que ha compartido desde su cuenta oficial de Instagram, la estrella del internet se encuentra en su natal Venezuela, en compañía de su madre, quien actualmente libra una batalla contra el cáncer.

El más reciente de sus posts lo dejó ver posando junto a su mamá desde la cama de un hospital, con un emotivo mensaje en el que se lee: “Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme tener a mi mamá un rato más”.

Además de dicha postal, La Divaza incluyó un audiovisual donde se ve a su progenitora entrando a quirófano para una intervención quirúrgica: “Queenma entrando a la operación”, escribió el famoso para acompañar dicha grabación.

Si bien esta es la primera vez que el influencer muestra una pequeña parte del proceso de su madre, sí que ha hablado al respecto tras su salida de “La Casa de los Famosos”, revelando que esta fue una de las razones detrás de su decisión de abandonar el reality.

“Había momentos en los que yo decía estamos dentro de una casa en la que estamos viviendo estos problemas que a veces eran unas estupideces y como que me sentía mal conmigo mismo porque obviamente sabía lo que estaba pasando de la situación con mi mamá porque yo me doy cuenta de todo esto un mes antes de entrar”, contó en su momento a People en Español. “Yo ya había firmado todo el contrato, entonces como que yo me quedé muy preocupado (…) Gracias a Dios el cáncer fue detectado a tiempo“.

