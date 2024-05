David Benavídez ha pensado en subir al peso crucero y le gustaría enfrentar al Zurdo Ramírez

David Benavídez apenas hará su debut en junio en la división de peso semipesado, pero ya ha pensado en subir a las 200 libras y aseguró que le gustaría enfrentar a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una entrevista con ESNEWS, Benavídez admitió que este enfrentamiento con el Zurdo Ramírez sería histórico porque en el peso crucero nunca dos peleadores mexicanos han disputado un título, por lo que es muy posible que en algún momento suceda.

“Definitivamente lo he pensado. Es una gran posibilidad subir a peso crucero. Me gustaría pelear con el Zurdo Ramírez en peso crucero. Y no tengo nada contra él, es solo que creo que esa sería la pelea más grande que se puede hacer en peso crucero”, dijo.

El Zurdo Ramírez se conviritó en el primer campeónde peso crucero al arrebatarle el título al francés. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Ya hablé con Óscar de la Hoya sobre esa posibilidad. Pero sería una pelea grande, creo que nunca ha habido una pelea entre dos mexicanos por el campeonato mundial crucero. Así que sería una gran pelea. Yo he hecho mucho sparring con él”, agregó.

Después de nuevamente fracasar las negociaciones con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, David Benavídez decidió subir a las 175 libras para disputar el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Oleksandr Gvozdyk el 15 de junio en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. De ganar, el mexoamericano enfrentará al ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de la categoría entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

En cambio, el Zurdo Ramírez se convirtió en el primer campeón mexicano de la división de las 200 libras y también sumó su segundo título en dos divisiones de peso, tras derrotar a Arsen Goulamirian por decisión unánime de los jueces para arrebatarle el cetro de la AMB. Ahora, el mexicano planea coronarse en monarca indiscutido del peso crucero y anunció su separación de Golden Boy Promotions para lograrlo.

David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk en su primer cara a cara previo a la pelea en junio. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se consolidó en la división de peso crucero tras capturar el título de la AMB en su segunda pelea en la categoría y espera seguir sumando logros. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Sigue leyendo:

· Zurdo Ramírez deja Golden Boy con el objetivo de convertirse en campeón indiscutido de peso crucero

· El Zurdo Ramírez se siente feliz en peso crucero y promete vencer a Goulamirian para hacer historia

· El Zurdo Ramírez quiere convertirse en el primer campeón mexicano de peso crucero: “Muy motivado”