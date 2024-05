Zurdo Ramírez deja Golden Boy con el objetivo de convertirse en campeón indiscutido de peso crucero

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), anunció que dejó Golden Boy Promotions y se convirtió en agente libre con el objetivo de convertirse en monarca indiscutido de la división.

En una entrevista con BoxingScene, el Zurdo Ramírez expresó que está emocionado por esta nueva etapa de su carrera que está por comenzar y aseguró que seguirá esforzándose para conquistar los cuatro cinturones de las 200 libras.

“El futuro tiene infinitas posibilidades. Estoy emocionado de embarcarme en este viaje como agente libre. Mi objetivo final es unificar la división de peso crucero y convertirme en el campeón indiscutido. Es un camino desafiante, pero estoy totalmente comprometido a realizar el trabajo duro y la dedicación necesaria para lograr esa hazaña”, dijo.

El Zurdo Ramírez abandonó la promotora de Óscar de la Hoya tras coronarse campeón en las 200 libras. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Como campeón, tengo la flexibilidad de aprovechar las oportunidades que me acercarán a mi objetivo y me permitirán mostrar mis habilidades. Espero con ansias lo que depare el futuro y estoy decidido a dejar mi huella en el deporte del boxeo. Ha sido un viaje de arduo trabajo, dedicación y perseverancia, y me siento honrado de haber logrado este hito. (…) Espero seguir esforzándome por alcanzar la excelencia y convertirme en el campeón indiscutido de la división”, agregó.

En su última pelea, el Zurdo Ramírez impresionó con sus movimientos oscilantes, zigzagueantes y hábiles sobre el ring para mantener al margen a Arsen Goulamirian y hacer historia en el boxeo de México. Tras 12 asaltos, los tres jueces laterales anotaron en sus tarjetas 110-118 a favor del mexicano para propinarle la primera derrota a su rival y alzarse con el cetro de la AMB.

El pugilista se convirtió en el primer campeón mexicano de la división de las 200 libras y también se coronó como monarca de dos divisiones de peso. Cabe destacar que en 2016 el Zurdo Ramírez logró la misma hazaña, pero en el peso supermediano cuando conquistó el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar a Arthur Abraham.

El Zurdo Ramírez se conviritó en campeón tras dominar de principio al francés para arrebatarle el título. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ahora el mexicano tiene como misión arrebatarle los títulos a los otros tres campeones restantes del peso crucero: Jai Opetaia de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Chris Billam-Smith de la OMB y Noel Mikaelyan del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“La división de peso crucero es una de las más duras del boxeo en este momento, está repleta de oponentes formidables y grandes nombres. Es un momento emocionante para ser parte de esta categoría de peso, y cada pelea presenta un desafío y una oportunidad única para mostrar mis habilidades y determinación. La competencia es feroz, pero (…) estoy comprometido a enfrentar oponentes de primer nivel y ofrecer peleas emocionantes para los fanáticos”, declaró.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se consolidó en la división de peso crucero tras capturar el título de la AMB en su segunda pelea en la categoría y espera seguir sumando logros. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

