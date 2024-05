Jorge Campos exige que dejen trabajar en paz a Jimmy Lozano para aspirar al éxito en el próximo Mundial

Acostumbrado a hablar poco, inclusive en sus intervenciones como analista de la cadena TV Azteca, ahora la leyenda viviente del Tricolor, Jorge Campos, se animó a hacerlo para La Opinión de una manera abierta y contundente para exigir que se deje trabajar en paz al técnico de la Selección de México Jaime Lozano, si es que se quiere aspirar al éxito en el próximo Mundial 2026.

“Jaime Lozano lo ha hecho muy bien en tampoco tiempo, hay que dejarlo trabajar, hay que confiar en los mexicanos, siempre estamos trayendo extranjeros, extranjeros y extranjeros, y ellos no saben lo que es la esencia de los mexicanos, eso cuenta mucho, y la verdad es que a veces los directivos no se dan cuenta de estas decisiones”, aseguró.

Jaime Lozano, técnico de la Selección de México fue respaldado al cien por ciento por el analista de TV Azteca, Jorge Campos. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

Campos referente a la actualidad de Jimmy Lozano en el timón del Tricolor en vísperas de encarar un certamen como la Copa América, que podría ser la gota que pudiera derramar el vaso en el futuro del estratega nacional, destacó que la mejor decisión que podrían tomar los altos mandos es mantener en su cargo a Jaime Lozano, sobre todo porque tiene la referencia de que el apoyo a su trabajo es hasta el Mundial.

“He escuchado que se va a quedar pase lo que pase, eso es bueno, es bueno que confiemos ya en los mexicanos, confiemos en los entrenadores jóvenes, es una oportunidad muy buena, más allá de que pase lo que pase, hay que apoyarlo todos: ustedes, todos nosotros, porque siempre empezamos a decir no, no sirve y quien venga el que venga a la selección de México estará en un proceso y no en algo definitivo”, destacó.

Jorge conocedor de toda la pasión que representa hablar de la Selección de México, está consciente de que siempre habrá críticas y que nadie quedará satisfecho, pero que ahora, en lugar de pensar en un cambio si no se tiene éxito en la Copa América, se debería apoyar a Jaime Lozano hasta el Mundial.

“Es un nuevo proceso y en lugar de criticar hay que apoyar, está bien, va a haber críticas, siempre va a haber, siempre va a estar el cuestionamiento, ¿por qué van los chavos?, ¿por qué no van los jóvenes?, ¿por qué no van viejos?, ¿por qué no van jugadores con más experiencia”. Entonces si ganas, todos dirían, bien, perfecto, pero si pierdes van a decir por qué no fue este si empatan por qué no fue el otro, siempre hemos tenido esas cuestiones y queremos cambiar cada vez que perdemos un juego, antes podíamos perder 2,3, 4 juegos, pero ahora pierdes finales y eso es lo importante”.

Dijo también que en el fútbol de México no les gustan los procesos y expuso sus razones al respecto: En México, los procesos no les gustan, a muchos directivos no les gusta, quieren ganar mañana, quieren ganar hoy, pase lo que pase. Los campeones del mundo ganan con un buen proceso, ganan con jóvenes, ganan con combinación de jóvenes y jugadores con la experiencia, y al técnico lo apoyan, pase lo que pase”.

El exguardameta del Tricolor en los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002, así como parte del cuerpo técnico del argentino Ricardo LaVolpe en el cuadro azteca en el proceso de Alemania 2006, también mostró su incredulidad de que se esté cuestionando a Jaime Lozano por llevar a jóvenes a la Copa América.

“Deben ver los procesos, por eso hay que apoyar a Jimmy, se la está jugando con chavos, por lo menos él lo está haciendo, cuando otros no se la jugaba. Decían que preferían ganar, entonces si él es el único que se la está jugando con chavos, entonces hay que apoyarlo, porque los chavos en un futuro son los que van a jugar. Insisto que hay que apoyar al Jimmy al 100 por ciento, es un proceso, él sabe lo que hace, tuve la suerte de estar ahí con él, de observarlo y van bien, es un proceso, hay que esperar, hay que aguantar y terminando el Mundial, vemos si quieren hacer cambios o si no decidir que siga.

En 30 o 40 años no ha pasado nada con la Selección

Jorge Campos siguió con su exposición de los detalles que han impedido que en los últimos 30 o 40 años no se haya logrado con la Selección de México en un Mundial, sobre todo cuando siempre se hacen los planes de alcanzar los máximos logros.

“El tema en México es qué cada vez que perdemos queremos cambiar, pero hoy en día creo que se hizo un grupo que lo están apoyando en la Federación y hay que ver, hay que esperar, si no vamos a volver a lo mismo, volver a empezar, retroceder. De repente ahí vamos, ahí vamos y de repente perdemos con chavos y se dice hay que cambiar y ahora ¿quién es el que vendrá?, siempre ponemos a los de moda y nunca les ha funcionado”, aseguró.

En este punto remató diciendo que: “Cuantos años se llevan así. La selección nacional es un proceso largo, no es como los equipos, se tiene que esperar. Hay que aguantarlo, sé que es difícil aguantar eso, pero luego, luego queremos cambiar, de repente pierdes dos partidos con un nuevo entrenador y se dirá, creo que estaba bien con Jimmy y ahora hay que poner a otro, y a otro, y a otro y así nos la hemos llevado en los últimos 30 o 40 años”.

Jorge Campos en la charla con esta casa editorial no se quedó con nada y resaltó que sería un grave error no dejar trabajar hasta el Mundial a Jaime Lozano, pase lo que pase en la ya reciente Copa América. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

La Copa América en segundo término



Jorge Campos también reconoció que mucha gente se está poniendo nerviosa por lo que pueda pasar en la próxima Copa América: “Cuando para mí la Copa América queda a segundo término, si sales bien y llegas a la final sería increíble, pero si yo te digo ahorita: ¿que quieres ser campeón del mundo?, o ¿campeón de la Copa América?, ¿qué me responderías?, todo mundo diría que campeón del mundo”

Por esa razón, el famoso “Brody” expuso que la Copa América debe ser un proceso, un torneo de fogueo, porque el objetivo es el Mundial 2026: “Entonces agarra la Copa América como un proceso. Entonces, si tú le preguntas a todos los periodistas que prefieren, ¿llegar a los cuartos?, ¿llegar a las finales de un Mundial o de la Copa América?, te aseguro que la mayoría dirá que claro que la Copa del Mundo. No he escuchado alguno que no quiera el título de Campeón del Mundo, entonces esto es un proceso, tómalo como un proceso, entonces hay que apoyar, hay que cuidar a los mexicanos, es momento de un entrenador joven que le ha ido bien y donde hay que apoyarlo”, finalizó.

"Este proyecto no termina en Copa América, no termina en Copa Oro, este proyecto tiene su corte de caja después del último partido de la Selección en el Mundial 2026"



🗣️ Duilio Davino#ProyecciónTricolor https://t.co/jXgj33qF2f — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2024

Seguir leyendo:

– Jaime Lozano descartó que alguien lo haya forzado a hacer cambios en el Tricolor

– Un uniforme de Jorge Campos se exhibe en un museo de París

– Miguel Herrera no cree que Jaime Lozano se mantenga en el Tricolor si no pasa nada en la Copa América