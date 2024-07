Geraldine Bazán sobre la salud de Gabriel Soto: “Es un hombre muy fuerte”

Tras la hospitalización de Gabriel Soto, Geraldine Bazán reaccionó a la urgencia médica que llevó a su ex esposo a la sala de emergencia: cuadro de hipertensión arterial.

El lunes, la actriz mexicana fue abordada por la prensa cuando llegó a CDMX tras un vuelo desde Miami, donde se encontraba cuando el actor y padre de sus hijas fue hospitalizado.

Al llegar, Bazán fue consultada sobre el estado de salud de Soto. “No soy yo quien tiene que decir nada. (Gabriel) está bien, gracias por el interés, y las niñas están tranquilas”, respondió la actriz, quien además contó que el actor se comunicó con sus hijas para contarles lo que le había pasado.

En ese momento, la actriz detalló que Soto continuaba bajo supervisión médica, por lo que seguirán haciéndole exámenes médicos y que sería este martes que el actor podría ver a sus hijas.

“Seguirá haciéndose los exámenes pertinentes. Él es un hombre fuerte, siempre ha sido un hombre muy fuerte, muy sano y a veces son cosas de salud”, aseguró.

“Él siempre va estar bien y yo por supuesto que le deseo que tenga salud”, agregó.

¿Qué le pasó a Gabriel Soto?

El fin de semana, específicamente el sábado, Gabriel Soto fue trasladado de urgencia a un hospital por un cuadro de hipertensión arterial, por lo que estuvo unas horas internado hasta que fue dado de alta.

En ese momento, el productor Gerardo Quiroz reveló la razón por la que el actor fue hospitalizado. “Presentó vómito, pulso inestable, hipertensión arterial, la presión la tenía altísima e insuficiencia respiratoria. Yo creo que fue una descompensación, no sabemos causada por qué”, explicó.

Tras su salida del hospital, Gabriel Soto reapareció en sus redes sociales para compartir detalles sobre su estado de salud y aclarar que estaba bien y que la situación no era tan grave como se especuló.

“Hablando con mi doctora me sugirió acudir a urgencias para que me estabilizara y me hicieron los estudios necesarios”, explicó en sus historias de Instagram.

