Edgar Berlanga dice que vencer a Canelo lo convertirá en el rey de Puerto Rico

Edgar Berlanga expresó que se convertirá en el “rey de Puerto Rico” si logra vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y coronarse campeón unificado de peso supermediano el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con BoxingScene, Berlanga explicó que tratará de quebrar la voluntad de Canelo Álvarez para sacudir el mundo del boxeo y callar las bocas de los que no creyeron que podría destronar al mexicano.

“Seré una leyenda después de vencer a Canelo. Seré el rey de Puerto Rico para siempre. Mi primera oportunidad por el título por tres cinturones contra un tipo que era una leyenda mexicana indiscutible. Es una superestrella, así que si lo derroto, se acabó. Tenemos que derrotarlo el 14 de septiembre. Tengo que quebrar su voluntad”, dijo.

Canelo Álvarez eligió a Edgar Berlanga por la rivalidad entre México y Puerto Rico. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“No le hago caso a las opiniones de la gente. Simplemente me siguen descartando. Estoy acostumbrado a que la gente dude de mí y diga que me van a noquear. Eso hará que la victoria sea aún más dulce. Eso hará que la celebración sea aún más grande y eso sacudirá a todo el mundo del boxeo el 14 de septiembre”, agregó.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente, aunque el boricua cuenta tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío.

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

La pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido criticada por los fanáticos. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

