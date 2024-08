La serie “The Acolyte”, de Star Wars, fue cancelada

“The Acolyte”, una serie del Universo Star Wars protagonizada por Lee Jung-jae que se estrenó en junio en la plataforma Disney+, ha sido cancelada. La decisión fue tomada por la compañía Lucasfilm.

Los fans de Star Wars no reaccionaron tan efusivamente a “The Acolyte” como con otras series relacionadas con caballeros Jedi o La Fuerza, como “The Mandalorian” y “Ahsoka”. No habrá una segunda temporada, a pesar de que en el argumento del último capítulo de la primera (estrenado el 16 de julio) quedaron algunos cabos sueltos que ya no tendrán continuación.

Creada por Leslye Headland, “The Acolyte” muestra la investigación de una serie de crímenes contra caballeros Jedi, y también la historia de las gemelas Osha y Mae, separadas cuando eran niñas. Además de Jung-jae, destacan en el elenco principal Amandla Stenberg, Dafne Keen y Carrie-Anne Moss.

A pesar de la cancelación de “The Acolyte”, Lucasfilm tiene listas otras series de la saga que se estrenarán en Disney+. El 3 de diciembre estará disponible (justo para la temporada navideña) “Skeleton Crew”, protagonizada por Jude Law y un elenco infantil. Y para 2025, el actor mexicano Diego Luna regresará en el papel principal de “Andor”, una serie cuya segunda temporada ha sido muy esperada por el público.

