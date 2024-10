France Football responde a la controversial gala del Balón de Oro

El Real Madrid desató un estallido de frustración y rabia pasado el mediodía del lunes, al enterarse que Vinícius Junior no había obtenido el Balón de Oro que asumían y que daban por sentado desde hace tiempo. De Valdebebas emergió una frase bastante enérgica para France Football: “Para nosotros, el Balón de Oro deja de tener vida”. Después de la gala, el editor principal de la publicación francesa ha dado una entrevista en la televisión de L’Équipe sobre esta queja y ha proporcionado algunas razones de por qué el brasileño ha sucumbido en los sufragios frente a Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City y la selección nacional de España.

Razones por las que ‘Vini’ no ganó

“Evidentemente, Vinícius seguramente sufrió la presencia de (Jude) Bellingham y (Dani) Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri”, explicó Vincent García.

En tanto que hablando sobre la conversación con el Real Madrid en donde finalmente se supo que ‘Vini’ no sería el ganador del premio de la edición del año en curso, García reveló: “Tuve mucha presión del Real Madrid, pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia”.

Y es precisamente por ello que para Vincent García es muy bajo y triste que desde las altas oficinas del Real Madrid incluso hablen de fraude a la edición del 2024 del Balón de Oro: “Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado, pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño”.

Palabras para el Madrid por no haber asistido a la gala

L’Équipe, propietario de France Football y organizador del Balón de Oro, señaló con fuerza en un editorial firmado por Vincent Duluc la no participación del club merengue en la gala que tuvo lugar en París, Francia. “Una derrota electoral y una derrota moral” es el título de un artículo en el que Duluc escribe: “El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinícius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular”.

El medio francés prosiguió con la siguiente frase sobre el mismo tema: “El club madrileño optó, sin clase, por pisotear este valor del deporte que consiste en respetar a sus ganadores”.

