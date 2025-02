Revelan que Karla Sofía Gascón no ha sido invitada a los premios Goya

Karla Sofía Gascón, protagonista de la película “Emilia Pérez”, continúa en la polémica debido al resurgimiento de unos tuits que escribió hace unos años, y cuyo contenido fue señalado como racista y xenófobo. Ahora, el programa de televisión “TardeAR”, de Telecinco, informó que la actriz española no ha sido invitada a la entrega de premios Goya, que se llevará a cabo el próximo sábado.

Karla Sofía Gascón dice que se escribe con Demi Moore todos los días

El periodista Álex Álvarez fue quien dio a conocer la noticia: “Hemos hablado con fuentes de la organización (de los premios), y cuando les preguntamos por qué no está invitada, nos dicen que es la productora de la película quien decide a quién invitar. En este caso, la productora no ha invitado a Karla Sofía Gascón“.

Zoe Saldaña habló sobre los polémicos post de Karla Sofía Gascón

Anteriormente, en ese mismo programa Karla Sofía fue entrevistada y volvió a expresar su inconformidad ante los comentarios que ha recibido en sus redes sociales, a raíz de que se compartieran los mensajes que escribió hace unos años: “Ahora mismo estoy destrozadísima. No tengo ganas de hablar con nadie porque está muy feo lo que están haciendo…Las cosas, cuando salgan a la luz, se van a sorprender incluso de cuánto poco soy racista y cuánto poco soy nada.

“Pero bueno, pueden hacer lo que quieran. Como no han encontrado nada, pues eso es lo que han mezclado ahí, una serie de cosas para que parezca que soy muy mala, pero que no se preocupen. Si me tengo que ir ya será cuestión del tiempo quien lo ponga en su lugar. Cuanto más me intenten j****, más fuerte me verán”.

El fin de semana pasado la actriz fue entrevistada para CNN; dijo que ella no escribió el mensaje que difundieron en el que supuestamente se burla del físico de Selena Gomez, y que ha habido una persecución en la que buscan desprestigiarla. Poco después la plataforma Netflix (que distribuye “Emilia Pérez” en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido) excluyó a Gascón de los eventos de promoción para la película estos días.

La 39a. entrega de los Premios Goya será en Granada, España, el 8 de febrero. Representando a Francia, “Emilia Pérez” compite en la categoría de Mejor Película Europea, junto con los filmes “Le Compte De Monte-Cristo” (producción de ese mismo país), “Flow” (de Letonia), “La Chimera” (de Italia) y “The Zone Of Interest” (de Reino Unido).

Sigue leyendo: