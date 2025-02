Lolita Cortés arremete contra Apio Quijano tras llamarla “pobre”

La disputa mediática protagonizada por Apio Quijano y Lolita Cortés está lejos de terminar, y prueba de ello es el más reciente intercambio de palabras que los famosos tuvieron a través de redes sociales. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

El choque entre ambos artistas surgió hace algunos meses, cuando la actriz de teatro musical aseguró que María José era la única integrante de Kabah con talento, agrupación a la que el mexicano también pertenece.

Sin embargo, la ‘revancha’ de estos comentarios se dio cuando se viralizó un video de Lolita Cortés cantando el tema “Tu falta de querer” de Mon Laferte en una fiesta, ganándose no solo las críticas del público, también la del intérprete.

“Todavía recuerdo cuando Lola Corté nos juzgó duramente a los Kabah y a tantos artistas que hemos estado en el camino“, expresó Apio Quijano en su cuenta de Tik Tok. Sin embargo, hubo otro comentario por parte del famoso que desató la ira de la denominada ‘Jueza de Hierro’.

“Yo no sabía que no tenía dinero. Sabía que no tenía clase, porque nunca la tuvo, y voz, pues ya no la tiene, pero dinero… O sea, pobre, la verdad es que qué difícil”, expresó Apio ante sus millones de seguidores. “Los que defienden tanto a Lola Cortés… Apóyenla económicamente. De todo corazón sí deseo que encuentre estabilidad económica, porque es súper importante. Entre más grandes estamos, vamos perdiendo oportunidades”, sentenció.

Por su parte, la cantante y actriz no se quedó callada y desestimó lo dicho por su colega con unas contundentes declaraciones: “Lo que me da lástima es que no tenga vida y tenga que hablar de la vida de los demás, y qué creen, que tiene razón. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”, sentenció en entrevista para Imagen Televisión.

Bajo esta misma tesitura, Lolita lamentó el discurso lanzado por Apio Quijano sobre su situación económica: “Lo que me parece muy triste es que después de lo que vivimos en la pandemia no haya aprendido absolutamente nada, que clasifique a la gente dependiendo de su nivel social me parece además insultante, porque, perdón, pero después de la pandemia nos quedó claro que todos somos iguales, y todos nos tenemos que reinventar día con día“, continuó.

La famosa finalizó diciendo: “Soy feliz con lo que tengo, con lo que la vida me dio, porque además uno tiene más mérito cuando no eres tan virtuoso en algo, pero logras ser exitoso en ello”.

Seguir leyendo:

• Lolita Cortés es hospitalizada de emergencia tras más de 20 desmayos

• Lolita Cortés es criticada por su forma de cantar un tema de Mon Laferte

• Lolita Cortés da su crítica acerca de la obra “Jesucristo Superestrella”