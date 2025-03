Efraín Juárez no siente nada de su pasado con el América

El banquillo de los Pumas de la UNAM ahora es asumido por Efraín Juárez. El estratega mexicano tiene un extenso pasado en la Liga MX como jugador. Entre ellos, Juárez jugó con las Águilas del América. Sin embargo, el entrenador azteca se desligó de los colores azulcremas.

Después de debutar como futbolista con los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez tuvo un par de pasos con las Águilas del América. Sin embargo, el propio exjugador mexicano reconoció que no dejó ningún tipo de vínculo afectivo con la institución azulcrema.

“Yo pude ponerle un pedazo de pan a mi familia todas las noches, tuve la oportunidad de ir al América y ser campeón. Entonces, en ese aspecto, hoy que América esté en esa situación (ser tricampeón), no me produce nada, porque no tengo ningún sentimiento hacia ellos“, dijo Efraín Juárez en rueda de prensa.

El estratega mexicano se preocupa por el rendimiento de su equipo. Los Pumas de la UNAM marchan en el puesto 12 de la Liga MX. El objetivo de Juárez es que el club enderece su rumbo y se meta en los puestos de clasificación a la siguiente ronda del Clausura 2025.

“Yo me preocupo por lo mío que hoy son los Pumas, que confiaron en mí, que hoy queremos revertir esta situación, que hoy quisiéramos estar en otros momentos y parte de los objetivos son estos, recuperar primero a un plantel que está pensado para pelear otras situaciones“, explicó.

Críticas al calendario

En las últimas semanas ha habido muchas críticas a la planificación de las jornadas en la Liga MX. Varios entrenadores han cuestionado el hecho de que dos equipos jueguen sin el mismo tiempo de descanso.

En el caso de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez reconoció que ha tenido que adaptar toda su planificación por los partidos seguidos que tiene que afrontar en la Liga MX y Concachampions. Los descansos del equipo cada vez son más reducidos.

“Luego el día a día: implementar. Más allá de que no hay tiempo porque eso también hay que entenderlo, estamos jugando cada tres días, de aquí a las próximas dos o tres semanas.Me encantaría tener tiempo; jugamos ayer, hoy compensamos, los que jugaron ayer recuperan, mañana plan de partido y volvemos el martes”, concluyó.

