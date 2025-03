El padre de Meghan Markle critica el programa de cocina de su hija

Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, ha vuelto a causar polémica con sus declaraciones. Ahora criticó el programa de televisión “With Love, Meghan”, en el que la duquesa de Sussex cocina diversos platillos y atiende a sus amigos en reuniones.

“Quizás me siente a verlo algún día, pero no estoy seguro. Lamentablemente, Meghan nunca ha sido auténtica. Tiene que pensar en todo. No es espontánea”, dijo Thomas, quien concedió una entrevista a The Daily Mail.

El director de fotografía e iluminación se distanció de su hija desde hace varios años, antes de que ella se casara con el príncipe Harry de Inglaterra. Dice que la conoce muy bien, al grado de reconocer que las expresiones que hace en los fragmentos que ha visto del programa no son sinceras.

“Todo lo que (Meghan) dice está planeado y ensayado. Me hace reír, porque conozco todas sus miradas y expresiones. Sé cuándo finge ante las cámaras. Se esfuerza tanto por ser perfecta que se tensa cada vez que la cámara la enfoca”.

Por la experiencia que tuvo al trabajar en los equipo de producción de algunos sitcoms, el señor Markle comentó que para él “With Love, Meghan” tiene un problema, precisamente por la conductora: “Los programas de cocina son terriblemente aburridos, a menos que el presentador tenga pasión por ellos. Tienes que ser auténtico para captar la atención de la gente. Cuando estás rellenando un pavo, tiene que parecer como que te diviertes. Los mejores cocineros son graciosos, se equivocan, son humanos. Ella sólo quiere ser perfecta. Es triste, porque se esfuerza tanto por mantenerse en el centro de atención”.

En la entrevista también se habló de los comentarios que hizo Meghan en el programa sobre sus orígenes. La duquesa dijo que creció a base de cenas instantáneas y comida rápida, pero Thomas Markle no está de acuerdo en que hubiera ese nivel de pobreza en su casa: “De vez en cuando comíamos comida precocinada, ¿qué familia no? Pero tenía dos trabajos, así que el dinero nunca fue un problema. Salíamos a comer al menos tres veces por semana y pedíamos comida a domicilio el resto del tiempo”.

“With Love, Meghan” se estrenó en la plataforma Netflix el 4 de marzo. El programa cuenta con ocho episodios, y hace unos días se dio a conocer que la segunda temporada ya está lista; llegará a las pantallas este otoño. Algunas de las invitadas en el show han sido Mindy Kaling, Abigail Spencer y Delfina Blaquier.

