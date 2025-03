FEAST: asesoramiento nutricional gratuito para hispanos en Los Ángeles

Las familias hispanas de Los Ángeles interesadas por encontrar alternativas para tener una alimentación sana y balanceada tienen la opción de encontrar en la organización FEAST como el mejor aliado.

Con una experiencia de más de 10 años, FEAST, una organización sin fines de lucro, surgió con la misión de ofrecer programas holísticos de bienestar que aborden la inseguridad alimentaria, además de promover la salud mediante una educación nutricional y acceso a alimentos frescos.

FEAST fue fundada en 2013 con la convicción de que el verdadero bienestar se encuentra más allá de una dieta, al integrar apoyo emocional y social para ayudar a las personas a construir relaciones duraderas y positivas con la comida.

Sigue leyendo: 5 comidas que evitarás cuando sepas de qué están hechas

Propósito: orientación alimentaria gratuita

Sin embargo, desde su creación, la organización ha enfrentado múltiples desafíos para poder cumplir con uno de sus objetivos: brindar orientación nutricional de forma gratuita.

“El financiamiento sigue siendo uno de nuestros mayores retos. Dependemos de la generosidad de donantes y subvenciones para garantizar que todos los participantes tengan acceso a una programación de alta calidad, a la vez que garantizamos que nuestros dedicados educadores de salud reciban salarios justos”, dijo el equipo de FEAST a La Opinión en un correo electrónico.

“Mantener la sostenibilidad financiera nos permite que nuestros programas sigan siendo accesibles y tengan un impacto positivo para quienes más los necesitan”, agregaron.

Sigue leyendo: Lo que un vasito de jugo de zanahoria al día puede hacer por tu salud

Entre los miembros del equipo de FEAST están Amy Vu, codirectora ejecutiva de Programas y Alianzas; Sidney Zetune, codirectora ejecutiva de Desarrollo y Operaciones; Liency Barboza, gerente de Datos e Impacto, y Marlene Vega, gerente de Programa.

Orientación para la comunidad hispana

La organización de FEAST aseguró estar profundamente comprometida con el apoyo de la comunidad hispana en Los Ángeles, en la que ha encontrado una gran participación por parte de sus mujeres.

“En 2024, el 69% de nuestros participantes se identificaron como latinos, y el 83% eran mujeres. Muchos enfrentan importantes barreras para acceder a alimentos nutritivos”, expresó el equipo de FEAST.

Sigue leyendo: ¡Cuidado! Conoce los alimentos que contienen sal oculta

De acuerdo con datos de la organización sin fines de lucro, el 78% de las personas que participan en sus programas no pudo permitirse comer alimentos nutritivos en los últimos 12 meses, mientras que el 59% dijo que los alimentos que compraron no les duraron y no tuvieron fondos para comprar más.

FEAST aclaró que no ofrecen asesoramiento alimentario personalizado, pero su Programa de Bienestar de 16 semanas proporciona a las personas que participan las herramientas esenciales para elegir alimentos más saludables mediante educación nutricional, acceso a alimentos y apoyo mutuo.

“Los participantes aprenden habilidades como leer las etiquetas nutricionales, preparar comidas balanceadas con un presupuesto limitado y comprender su relación personal con la comida”, explicó FEAST.

Sigue leyendo: Qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer grasas

Para conocer más sobre los programas que ofrece FEAST, puede consultar este enlace.

Alimentación sana y balanceada

El equipo de FEAST dijo que la organización puede orientar a los miembros de la comunidad hispana para que tengan una alimentación sana y balanceada, a pesar de las características que tiene la cocina latina.

“Nuestras demostraciones de cocina y recetas están diseñadas para ser adaptables, utilizando ingredientes asequibles y accesibles que reflejan las preferencias de nuestros participantes. Animamos a cada persona a adaptar las recetas a sus gustos y tradiciones”, destacó el equipo de FEAST.

Sigue leyendo: ¿Comer hidratos de carbono por la noche engorda?

En el verano pasado, la organización elaboró un minilibro de cocina con recomendaciones sobre cómo preparar alimentos nutritivos como resultado de los talleres con ingredientes del programa que impartió Alba, la educadora de salud de FEAST.

“Al finalizar nuestro programa, el 57% de los graduados cumplieron con la recomendación diaria de consumir cinco o más porciones de fruta y verduras, frente al 49% (que se tenía) al inicio”, expresó el equipo de FEAST.

Los programas y clases que imparte FEAST son completamente gratuitos para la comunidad, y cuando el grupo es limitado, se da prioridad a personas y familias de bajos ingresos que padecen inseguridad alimentaria.

Sigue leyendo: ¿Consumes toda la fibra que necesitas?

Servicio de atención presencial y virtual

FEAST tiene su sede en el centro-sur de Los Ángeles, pero ofrecen sus programas de bienestar en centros asociados que hay en toda la ciudad.

Además, también brindan atención a grupos virtuales para quienes prefieren un entorno en línea, y así garantizar que la ubicación no sea un obstáculo para participar.

Este sábado 15 de marzo, FEAST organiza la carrera LA 5K, en el Dodger Stadium, para expandir el alcance de la organización y que más personas conozcan sus programas.

La organización sin fines de lucro agradeció las donaciones de la comunidad para que puedan ofrecer sus programas de forma gratuita. Las personas interesadas en efectuar alguna donación a FEAST y conocer la manera en que pueden hacerlo, pueden consultar este enlace.

Sigue leyendo:

· 5 claves para que tu hamburguesa logre ser… realmente saludable

· Poderoso licuado de piña para quemar grasa y acelerar el metabolismo mientras duermes

· ¿Por qué debes comer las pepitas de la sandía?