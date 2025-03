El álbum “Mayhem” de Lady Gaga debuta en el número 1 de la lista Billboard 200

Lady Gaga se ha anotado otro éxito en su carrera, ya que Mayhem, su nuevo álbum de música pop, debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200, con 219,000 unidades vendidas, entre descargas digitales, streaming y formatos físicos.

Con ello, la cantante también ha obtenido la mejor semana de ventas en Estados Unidos en lo que va del año para un álbum grabado por una mujer, y los mejores resultados en su carrera en cuanto a streaming. Ella ha hecho una gran promoción para este disco, con entrevistas y una presentación en el programa de televisión “Saturday Night Live”.

Hasta ahora Mayhem cuenta con tres sencillos: “Die With a Smile” (un dueto con Bruno Mars), “Disease” y “Abracadabra”. El álbum está disponible en vinil (con 14 variantes), CD, cassette y descarga digital. Las críticas han sido buenas, centrándose en un regreso de Lady Gaga al estilo que le dio éxito mundial en 2008.

Completan el Top 5 de la lista de los álbumes más vendidos esta semana en Estados Unidos GNX, de Kendrick Lamar, en el segundo lugar; $ome $exy $ongs For U, de Partynextdoor y Drake, en el tercero; SOS, de SZA, en el cuarto puesto, y So Close To What, de Tate McRae, en el lugar 5.

Esta es la séptima vez que Lady Gaga ocupa el primer lugar de la lista Billboard 200. En abril ella se presentará en el Festival Musical de Coachella, y recientemente dio a conocer que dará conciertos en México y Singapur. La cantante también compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve en una tienda de discos, dando detalles acerca del contenido de Mayhem.

