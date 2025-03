Ninel Conde revela que fue víctima de violencia física por parte de un ex novio

Ninel Conde fue invitada al evento “Rompe El Miedo y Triunfa” de la mexicana Adriana Gallardo en Hollywood para dar una plática, pero sorprendió a todas las personas que acudieron al revelar que durante cuatro años vivió violencia física por parte de un ex novio; éste, incluso, intentó ahorcarla.

El Bombón Asesino abordó el tema del maltrato físico: “Sin ponerle cara, yo viví violencia física; a mí me pegaban. A mí me golpearon, y yo nunca lo había dicho y es algo que lo estoy diciendo ahora”.

Entre otras cosas, Conde detalló parte de lo que sufrió en manos de esa ex pareja: “Me ahorcaban, me arrancaron la ropa, me quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático”.

Ninel explicó los motivos de hablar ahora ante el público sobre esa experiencia: “Se los cuento porque ahora me arrepiento de haber aguantado tanto tiempo, pensando que esa persona iba a cambiar. Porque después de un episodio de violencia venían las lágrimas, el arrepentimiento y el ‘perdóname’ de rodillas y el ‘me voy a matar si no me perdonas'”.

La actriz y cantante dio el siguiente consejo a las mujeres: “Un hombre que te levanta la mano una vez, lo va a volver a hacer. El hombre tóxico contamina a la pareja, o la mujer tóxica contamina a la pareja, y eso es una cosa que se contagia. Y no te das cuenta que estás en un círculo vicioso, y no puedes salir. Yo me tardé cuatro años en salir de ahí”.

Sobre por qué no terminaba esa relación, Ninel comentó que “estaba enferma de codependencia”. También señaló que gracias a otra ex pareja pudo salir de ese círculo vicioso: “En una de esas cuatrocientas veces que terminaba, llegó esta persona. Me empezó a hacer sentir como una reina, me trataba muy lindo, y yo decía: ‘¿Qué es esto? Esto está padre’. Yo no sabía que se sentía tan padre, entonces ya fue cuando ya no volví, pero pues no estaba yo sana emocionalmente y tampoco fue lo correcto, pero en ese momento me sirvió para salir de esa cosa tan terrible”.

Después de esas declaraciones, muchos de los fans de Ninel Conde han empezado a especular sobre cuál de sus ex parejas podría haber sido su victimario. La artista ha estado relacionada con Ari Telch, José Manuel Figueroa, Juan Zepeda, Giovanni Medina, Larry Ramos y el empresario José Ángel González, con quien actualmente está casada.

