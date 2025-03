Mon Laferte resultó ser el “crush” en común de Belinda y Christian Nodal

En redes sociales se ha viralizado un video en el que Belinda aparece antes de su presentación en el Festival Vive Latino, y ante la pregunta de quién es su crush, responde que Mon Laferte es la persona del medio artístico por la que siente gran atracción y admiración.

La cantante dijo al canal Rubitas Rock: “Mon Laferte se me hace hermosa, talentosa, rockera, espectacular; diría que Mon Laferte es uno de mis crushes. Kurt Cobain es otro”.

No sólo Belinda siente una atracción por la artista chilena; también su ex, Christian Nodal, quien hace años escuchó un fragmento de la canción “Tu Falta De Querer” y dijo: “Mi amor platónico se llama Mon Laferte. Es “mi esposa”. Estuvimos haciendo una sesión de fotos en la Ciudad de México, y pues la conocí y le pedí una foto. Y yo, pues ya en mi fanaticada, puse: ‘Aquí con mi esposa Mon Laferte’. La etiqueté y la subí en las redes sociales. No, hombre, se armó una revolución. Mejor borré la foto”. En otra entrevista, que Christian le dio a Alejandra Espinoza, cuando ésta le preguntó si tiene algún amor platónico, contestó: “Está Mon Laferte, está Cazzu“.

Tanto Belinda como Nodal han tenido la oportunidad de compartir escenario con su crush. La primera se presentó en diciembre del 2022 en el concierto que dio la chilena en el Auditorio Nacional, para cantar a dueto la canción “Si Tú Me Quisieras”. En cuanto a Christian, interpretó a dueto con Mon Laferte el tema “Como Si No Nos Hubiéramos Amado” en noviembre de 2023, durante un homenaje que La Academia Latina de la Grabación le hizo a Laura Pausini como “Persona del Año”.

