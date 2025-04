Laura Bozzo llama “gente basura” a varios participantes de “La Casa De Los Famosos All-Stars”

A tan sólo unos días de haber sido expulsada de “La Casa De Los Famosos All-Stars”, Laura Bozzo concedió una entrevista a Enrique Santos donde no tuvo reservas al dar sus opiniones sobre los integrantes de esta edición del concurso, a quienes entre otras cosas calificó como “gente basura”, además de dar los nombres de los que, para ella, son los peores participantes del reality show.

Cuando Bozzo fue cuestionada acerca de su desempeño en esta temporada de “LCDLF All-Stars”, confesó que era difícil interactuar con gente con la que tenía muy pocas cosas en común: “Yo traté de dar lo mejor de mí. Es muy complicado cuando el grupo de gente que está en la casa no encaja contigo. Yo me sentía como pez fuera del agua. Traté de divertir a la gente, de hacerlo todo, pero demasiada gente basura, gente hipócrita, doble cara, que te hacían creer que eran tu amiga y al final no lo eran”.

Laura aseguró que si tardó en mostrar su fuerte personalidad dentro de la casa fue porque no se sentía del todo bien: “Me demoré porque estuve enferma, porque tenía este proceso en la rodilla, pero gracias a Dios me mejoré”.

Para Bozzo, a pesar de que en su programa “Laura En América” tuvo como panelista a controvertidos personajes que habrían quebrantado la ley y las buenas costumbres, ninguno de ellos se compara con los integrantes de “La Casa De Los Famosos All-Stars”: “He conocido en mi programa gente basura, he estado con gente m*****, pero la peor basura es la de este reality“.

Cuando retaron a la conductora a decir quién -en su opinión- era el peor personaje dentro de la casa, no dudó en contestar: “Diego, Diego, el argentino este que se da de sensei y es un hipócrita, es un lame***** de Lupillo Rivera. Es escoria, escoria, así te la pongo. Que se hace de: ‘Ay, yo te quiero, yo te quiero’. Mentira, me quería ver, pero muerta”.

La conductora menospreció la trayectoria de Diego Soldano, al asegurar que pocos lo conocían: “Luego de este infeliz, Diego Saldaña (sic), no sé cómo se apellida porque no lo conocen, bueno sí, creo que ha sido actor el p***** este o algo así”. Para Laura, Diego creía tener aceptación entre el público por ser amigo de Madison Anderson: “‘¡Ay, porque yo soy amigo de Madison! ¡Ay, porque Puerto Rico va a votar por mí’. ¡Váyase a la m*****, p*****”.

Laura Bozzo también se refirió a Carlos Chávez y Dania Méndez como “escoria” dentro de la casa: “Este Carlitos, que nunca en su vida ha estado en nada. Le hice su cumpleaños, le enseñé a nominar, le enseñe todo lo que sabía. ‘¡Ay! Me dijo hijo de la c*******! ¡Le faltó el respeto a mi mamá!’ Yo no le dije a él, yo dije: “Todos son unos hijos de la c*******’. Con cara de baboso, ¿qué tiene que ver tu mamá si yo no te estoy hablando a ti? Se quería colgar de mí. Así como eso he conocido a Dania, falsa, traidora. Gente escoria de verdad, escoria humana”.

