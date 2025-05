Gabriel Soto defiende a Geraldine Bazán tras ser tachada de “la tercera en discordia”

Gabriel Soto, actor reconocido por su participación en historias como “Vino el Amor” y “La Fuerza del Destino”, decidió salir a hacer frente a la reciente ola de rumores en los que se afirma que su ex esposa Geraldine Bazán fue la razón detrás de su rompimiento con Martha Julia, hace más de una década atrás. ¡Te contamos lo que dijo!

Harto de los dimes y diretes que señalan a la madre de sus hijas, el galán de telenovelas concedió una entrevista a las cámaras del programa “Hoy” en la que negó categóricamente estas aseveraciones.

Para ello, hizo referencia a las declaraciones que Geraldine Bazán emitió recientemente: “Ya la mamá de mis hijas dijo todo lo que se tenía que decir y dio fechas exactas, yo no sé de dónde sacaron ese chisme. Dijo que había videos de ella entrando a mi camerino, eso es totalmente falso“, recalcó.

Y es que no podemos olvidar que la histrionisa de “100 Días para enamorarnos” respondió contundente a las afirmaciones de la periodista María Luisa Valdés Doria por medio de un video que se viralizó en redes sociales.

“Esto quiero aclarar, con todas sus letras, fuerte y claro, que es completamente falso (…) La relación de la que hablan es una relación que tuvo el papá de mis hijas del 2002 al 2004. Yo conocí al papá de mis hijas en el 2007, en Miami, en un proyecto que hicimos juntos: ‘Bajo las riendas del amor’ y fue hasta finales del 2007, principios de 2008 que yo me fui a trabajar a Colombia, fue ahí que él fue a Colombia a pedirme que fuera su novia. Yo no empecé ninguna relación con él hasta finales de 2007“, complementó.

Gabriel Soto no dio cabida a más especulaciones al brindar detalles sobre su rompimiento con Martha Julia que hasta el momento permanecían desconocidos: “Yo dejé de andar con Martha Julia dos años antes de que yo empezara mi relación con la mamá de mis hijas, así que es totalmente falso, ya déjennos en paz”, sentenció.

Para finalizar, el histrión lamentó que además de poner en duda la reputación de Geraldine Bazán, la desinformación afecta de manera indirecta a las hijas que comparten, Elissa Marie y Miranda, de 17 y 11 años respectivamente.

“Geraldine tiene razón, aquí peligra un poco la integridad y la reputación no solamente la de la mamá de mis hijas, la mía también, y evidentemente el impacto que pueda tener sobre mis hijas, cosas que no son ciertas, cosas graves que no son ciertas, que son infundadas, que no tienen verdad y que finalmente que sale afectada en esto, principalmente nuestras hijas”, sentenció.

