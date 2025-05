Gabriel Soto responde a los comentarios de Julián Gil sobre su situación sentimental

Por estos días, Gabriel Soto vuelve a estar en el centro de atención, no por un nuevo proyecto actoral, sino por las declaraciones que hizo Julián Gil en una reciente entrevista.

El argentino señaló que Marjorie de Sousa pudo haber tenido que ver en el rompimiento entre Soto y Geraldine Bazán, una versión que el mexicano desmiente con firmeza.

Durante una rueda de prensa, Soto fue abordado por varios reporteros que no dudaron en preguntarle sobre las declaraciones de Gil. Aunque el actor prefirió no ahondar en el tema, sí dejó clara su postura: “Yo no hablo de eso ya. Ya no va a hablar menos de terceras personas. Ya platicaré con él en persona”. Su respuesta, aunque breve, mostró que el asunto no le resulta indiferente, pero que prefiere resolverlo lejos del ojo público.

En medio del encuentro con los medios, también se le consultó cómo toma los rumores que suelen surgir sobre su vida personal, especialmente cuando parece estar atravesando una etapa de estabilidad. Soto fue tajante al decir: “Cosas que no son ciertas, pues nada digo yo, que finalmente ando concentrado en lo mío y concentrado en mi salud, que es lo más importante también, y en mis hijas”.

Cuando los reporteros insistieron en relacionar a Geraldine Bazán con episodios amorosos anteriores en la vida de Gabriel Soto, el actor no ocultó su incomodidad ante la manera en que algunos medios tratan este tipo de temas.

Cuestionó abiertamente la manera en que se construyen ciertas versiones: “No se dan cuenta ustedes, como prensa, que hay notas que luego se empiezan a hacer como una bola de nieve que acaban siendo una avalancha de chismes de cosas infundadas y de cosas que a alguien se le ocurrió decir y entonces todo mundo lo toma ya como cierto, como si fuera algo verdadero”.

Además, hizo hincapié en que las versiones difundidas son, muchas veces, totalmente erróneas, sobre todo cuando involucran a personas ajenas a la historia real: “Se tergiversa, son chismes, chismes, chismes y aquí en este caso una reportera se le ocurrió decir que Geraldine había sido la tercera en discordia en mi relación que tuve con Martha Julia y yo terminé mi relación con Martha Julia dos años antes de conocer a Geraldine. Entonces, es ahí donde exhortamos al público a que no se crean todo lo que dicen”.

Al pronunciarse de esta manera, Gabriel Soto busca frenar los rumores y defender no solo su reputación, sino también la de sus seres queridos. El actor deja entrever que gran parte de lo que circula en la prensa está lejos de reflejar los hechos reales.

