La razón por la que Ángela Aguilar se considera actriz: “Cada canción es un papel”

Ángela Aguilar es blanco de críticas de nuevo. Pero esta vez no por su relación con Christian Nodal, sino por unas recientes declaraciones en una entrevista.

En una reciente conversación con Pati Chapoy, Ángela contó que, además de cantante, se consideraba actriz.

“Yo le canto al desamor, aunque este enamorada”, dijo la hija de Pepe Aguilar. De inmediato, Chapoy le preguntó: “¿Y estas enojada de pronto cuando cantas para el desamor?”.

Ante la pregunta de la presentadora mexicana, Ángela respondió que sí y explicó que sus videos e interpretaciones requieren que actúe.

“Yo siento que soy un tipo de actriz y que cada canción es un papel. Cuando yo tenía 9 años yo nunca había tenido un novio y cantaba ‘La Chancla’, es como que te tienes que poner en ese plan de ‘Cielo Rojo, triste, El Equivocado, feliz’”, explicó.

“Hay ciertas cosas que a través de tus experiencias o las de otras personas puedes identificar y dices ‘Esta canción tiene esta energía”, agregó.

Las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar no le cayeron muy bien a sus detractores en redes sociales, quienes no tardaron en cuestionarla considerarse actriz.

Nodal prefiere a Ángela con el pelo corto

Aunque Ángela Aguilar ha hecho un gran esfuerzo en su nuevo estilo de cabello, la cantante reveló que su esposo, Christian Nodal, prefiere su cabello corto.

En una reciente entrevista en un programa de radio, la hija de Pepe Aguilar contó que Nodal le pidió dejar las extensiones y volver a su peinado anterior: su característico corte bob.

“Hace poquito me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner. Cuando le mandé una foto con mi cabello normal, me decía: ‘ya quédate así, por favor’. Y yo así de: ‘amor, tengo que quedarme así para mi disco, espérate un mes. Ahorita me lo quito’”, contó Ángela.

En febrero, Ángela Aguilar sorprendió al lucir una larga cabellera color castaña en la alfombra roja del Premio Lo Nuestro.

