Tashiro Fierro solo piensa en vencer a Pitbull Cruz

Ángel ‘Tashiro’ Fierro aseguró que solo piensa en vencer a Isaac ‘Pitbull’ Cruz en la revancha que protagonizarán el 19 de julio en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

En la conferencia de prensa realizada en Los Ángeles, Tashiro Fierro señaló que ya descifró la manera en la que puede derrotarlo y mencionó que el Pitbull Cruz no tiene una quijada resistente.

“Vine a sacarme el sabor amargo que me quedó en la boca tras aquella primera pelea con Cruz. Será una gran revancha y ya quiero que llegue la hora. Yo dilucidé a Isaac Cruz en nuestra primera pelea, y ahora él tendrá que dilucidarme a mí. Isaac no cuenta con la quijada resistente que tanto dicen que posee, así que ya veremos lo que hará en esta revancha”, dijo.

Pitbull Cruz confía en que volverá a vencer a Tashiro Fierro. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Estoy aquí porque es evidente que Cruz no me ganó de forma convincente. A ver qué sucede el 19 de julio. Yo demostré que pude lastimarlo en el tercer round de nuestra primera pelea, ya que le di al mentón por más que él diga que fue en la nuca. Voy a fajarme y voy a ganar pase lo que pase. No pienso en otra cosa”, añadió.

En la primera pelea en febrero de este año, Pitbull Cruz comenzó muy agresivo y haciendo retroceder a Ángel Fierro en varias ocasiones. Ambos guerreros mexicanos se conectaron entre sí más de mil golpes y levantaron al público de sus asientos.

Al final los jueces eligieron a Cruz como el ganador por decisión unánime (98-92, 97-93, 96-94) en las tarjetas oficiales. Como el enfrentamiento entre ambos fue muy reñido, ‘Tashiro’ pidió una revancha contra su compatriota mexicano y ahora esta disputa formará parte de la cartelera que marcará el regreso de la leyenda del boxeo Manny Pacquiao.

Pitbull Cruz quiere repetir su triunfo ante Ángel Fierro, Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Ángel ‘Tashiro’ Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, una derrota y dos empates en su carrera.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, volvió a la senda del triunfo tras protagonizar una gran batalla entre mexicanos en Las Vegas. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 27 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

