Fans explotan y acusan favoritismo por México en ‘Miss Universe Latina, el reality’

‘Miss Universe Latina, el reality’, el nuevo show de Telemundo no tiene ni una semana al aire y ya causó sus primeras polémicas, luego de que los fans acusaran que la emisión está hecha para que gane una mexicana.

El programa, que contó en su inicio con 30 mujeres que soñaban con participar en Miss Universo, ha dado mucho de qué hablar desde la elección de las contendientes, pues, de todas las elegidas, 8 son mexicanas, mientras que hay naciones de América Latina que no cuentan con representante alguna.

Además de la cantidad de mexicanas que hay en el certamen, otro punto que ha causado controversia es el actuar del jurado, encabezado por Aracely Arámbula, David Salomón y Fabián Ríos, al asegurarse que sus decisiones han sido en beneficio de las representantes aztecas.

Hasta el momento un total de cinco mujeres han sido descartadas, siendo las eliminaciones de la nicaragüense Nathalya Pedroso y la de la guatemalteca Debbie Ruiz las que más ruido han causado entre los seguidores del reality show.

De acuerdo a los comentarios, dejados en las cuentas oficiales de Telemundo, la eliminación de las dos representantes de Centroamérica se produjo con todo y que hubo una mexicana que no completó la prueba que le pidieron y que, además, no se le entendió su respuesta, lo que hizo estallar las redes.

“Favoritismo con las mexicanas”, “Gracias, no seguiré viendo el reality ‘Miss Universe Latina Mexico’”, “El reality se debería llamar ‘Miss Universe Latina México’”, “Ya mejor digan que quieren llevar dos Mexicanas al MU🤷🏻”, “Si alguien no cumple el reto DEBE IRSE No al favoritismo de país”, “Basta de favoritismo”, se lee en tan solo algunos de los comentarios de los seguidores del programa.

También hubo quienes aseguraron que desde la elección del jurado todo comenzó mal, pues no hay celebridades expertas en certámenes de belleza y pidieron a gritos la inclusión de Osmel Sousa:

“Esos jueces parece que están ahí solo para apoyar sus paisanas”, “Necesitamos a Osmel como juez para que vean como saca a las mexicanas que no la dan”, “Lo dije desde un principio, estos jueces no eran para este reality”, “Aquí los que queremos que cambien a los jueces”, “Estos son los resultados de poner jueces que no saben absolutamente nada de la industria del modelaje”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que desató la salida de las representantes de Guatemala y en Nicaragua, a la que algunos ya candidatearon para ser Miss Nicaragua.

